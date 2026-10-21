Gala Montes celebra que ganó batalla legal contra su madre

Esta semana, la cantante y actriz Gala Montes compartió la sentencia en la que queda claro que ganó la batalla legal contra su madre. Ahora, es de su propiedad su nombre artístico, el cual había sido registrado por su madre, Crista Montes, sin ser avisada.

El registro fue hecho por Crista Montes en el 2018, mismo año en que Gala cumplió 18 años. “Durante años, algo que formaba parte de mi identidad estuvo fuera de mis manos. Hoy, en 2026, después de un largo camino, finalmente logré recuperarlo”.

Montes debutó en la actuación siendo una niña como parte del elenco de la serie de televisión “La niñera”, producida por TV Azteca.

En su publicación, Montes aclaró que no tiene intención de hacer de esta sentencia una polémica, sino de hablar sobre la familia. “Lo comparto porque detrás de muchas puertas cerradas hay historias familiares que nadie imagina, y porque a veces cuesta mucho trabajo reconocer que alguien de quien esperabas protección también puede vulnerar tus derechos”.

Esta sentencia es compartida pocos días antes de que Montes estrene su primer álbum, titulado “La hija de nadie”, el cual fue hecho basado en su propia experiencia familiar y con el que busca hablarle a muchas otras personas que atraviesan a misma situación.

En una de las publicaciones promocionales del álbum, Montes dijo: “Espero disfruten ‘La hija de nadie’. Yo solo quiero tener una organización sin fines de lucro para ayudar a los niños actores y niños de México en situación de adicciones y calle. Por eso hago todo eso y ya estoy dispuesta a todo, a armar un ejército”.

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