Amazon busca trabajadores temporales en Nueva York: pagará $20 por hora

Amazon anunció una nueva campaña de contratación para la temporada navideña en Estados Unidos, con más de 30,000 puestos de trabajo temporales, de tiempo parcial y de tiempo completo disponibles en distintas regiones del país.

El área metropolitana de Nueva York concentrará más de 9,000 de esas oportunidades, una opción para quienes buscan ingresos adicionales antes de las fiestas de fin de año.

La compañía informó el martes que los trabajadores temporales recibirán un salario promedio de $20 dólares por hora. Además, algunos tendrán la posibilidad de acceder a posiciones de tiempo completo, lo que abre la puerta a continuar en la empresa, después del periodo de mayor actividad comercial.

La iniciativa llega en una etapa clave para el comercio electrónico, cuando las compras de regalos, las promociones y los pedidos de última hora incrementan la demanda en los centros logísticos y las redes de distribución. Para muchas personas, estos empleos representan una alternativa para reforzar sus ingresos durante los últimos meses del año.

¿Cuánto pagará Amazon y qué beneficios ofrecerá?

Los salarios varían según el puesto y las condiciones de contratación. De acuerdo con la empresa, los empleados de operaciones contratados a tiempo completo comenzarán con una remuneración de $20 por hora, mientras que el promedio salarial por hora para este grupo se aproxima a los $24.

Cuando se incluyen los beneficios, la compensación total promedio supera los $32 por hora, según Amazon.

Uno de los cambios anunciados se refiere a la cobertura médica para los empleados temporales. A partir del 1 de enero de 2027, quienes trabajen al menos 30 horas semanales, podrán reunir los requisitos para acceder a estos beneficios.

La empresa indicó que los planes de salud comenzarán en $5 por semana y contemplarán copagos de $5. La elegibilidad estará sujeta a las condiciones correspondientes del programa, por lo que los aspirantes deberán revisar los detalles de cada oferta antes de aceptar un puesto.

Dónde buscar las vacantes de Amazon en Nueva York

Las nuevas oportunidades se publicarán semanalmente hasta diciembre, aunque la compañía advirtió que algunas posiciones podrían cubrirse rápidamente. Por ese motivo, quienes estén interesados en trabajar durante la temporada navideña deberán consultar las ofertas con regularidad y presentar su solicitud cuanto antes.

La contratación incluye puestos temporales, de medio tiempo y de tiempo completo en distintas localidades del país. Aunque Amazon anunció más de 9,000 vacantes para el área metropolitana de Nueva York, la cifra no significa que todas estén concentradas en la ciudad ni que cada puesto tenga las mismas responsabilidades, horarios o requisitos.

Los interesados pueden consultar las posiciones disponibles y completar el proceso de solicitud en el portal oficial de contratación de la empresa: https://hiring.amazon.com/.

En ese sitio es posible revisar las ofertas publicadas, conocer las condiciones de cada empleo y verificar la información específica antes de iniciar el proceso. Los candidatos deben prestar atención a la ubicación, el horario, el tipo de contrato y la remuneración indicada para cada vacante.

Una oportunidad laboral antes de las fiestas

La campaña de Amazon se suma a la demanda estacional de personal que suele acompañar el aumento de las compras durante noviembre y diciembre. En el área de Nueva York, donde miles de trabajadores buscan opciones para complementar sus ingresos, la convocatoria amplía el abanico de empleos disponibles antes de que termine el año.

Con vacantes que se publicarán durante las próximas semanas y puestos que podrían cerrarse antes de diciembre, el portal oficial será la principal referencia para comprobar qué empleos continúan disponibles. Para los candidatos de Nueva York y sus alrededores, consultar las ofertas de manera frecuente puede marcar la diferencia a la hora de encontrar una posición que se ajuste a sus necesidades.

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