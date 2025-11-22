El mensaje de Gala Montes para apoyar a Belinda en su demanda con Lupillo Rivera

Gala Montes apoyó a Belinda por la demanda que emprendió contra Lupillo Rivera por revelar detalles íntimos de la presunta relación que tuvieron en el pasado.

En una conversación con la prensa, la actriz mexicana comentó que no está bien que salgan a la luz cosas que se vivieron en un amorío.

“¡Ay, pues qué feo! ¡Ay, no! Ya me ha pasado. La verdad es que es bien duro que alguien que considerabas que la querías o lo querías, que filtre cosas de tu intimidad o que vaya a una revista a hablar de ti, sea positivo o negativo, es súper duro y menos entre artistas. Hay códigos y decimos esto no lo haría”, afirmó según un video publicado por el programa Hoy.

También lamentó que este tipo de cosas sigan ocurriendo, “sobre todo en estos momentos que la mujer ha agarrado tanto coraje y si tiene pruebas de eso, pues la apoyaremos”.

Gala Montes habla de otras controversias

La exparticipante de La Casa de los Famosos México lamentó en esa entrevista las críticas que recibe desde hace un año sobre su relación con el músico y su mánager, Ichó Iván. Aseguró que la negatividad no los ha dañado y que “estamos muy unidos, seguiremos muy unidos”, preguntando si los críticos “no se cansan” de intentar que su relación fracase.

En la declaración, la artista también desmintió los rumores sobre una supuesta mala relación con su hermana Beba, señalando que son “inventos” que buscan separarlas. Aclaró que la razón por la que ya no publican tanto contenido juntas es porque prefieren que su relación “es para nosotras dos” y deciden qué compartir y qué no.

