Karol G impacta en las calles de Nueva York con una sesión fotográfica encima de un coche

Karol G no para en ningún momento de trabajar; si no está en el estudio, está en alguna presentación y, cuando no realiza ninguna de esas actividades, está atendiendo algún acuerdo con alguna marca, como fue su caso reciente, donde tuvo que realizar una impactante sesión de fotografías en las calles de Nueva York.

La artista colombiana realizó varias actividades con Interview Magazine, algunas en interior y otras en exterior; incluso posó encima de un automóvil y eso fue lo que más llamó la atención.

Karol G muestra sus atributos encima de un taxi

La “Bichota” fue captada con outfits de policía, vestidos cortos, vestidos con mallas y un atuendo construido a base de una camiseta deportiva, una faja, nuevamente mallas y un cabello húmedo, con el cual le tocó salir a las calles de la ciudad con el equipo de producción de Interview para cautivar con su belleza.

Karol G tuvo que treparse encima de un automóvil con el cartel de taxi y realizó unas poses donde se dejó ver un poco más de lo normal, causando impacto con su figura y con la sensualidad que exhibió, a pesar de que fueron tomas en el exterior.

Karol G puede ser una múltiple ganadora de los Premios Billboard a la Música Latina 2026

Durante este jueves, 22 de octubre, se llevará a cabo la ceremonia de los Premios Billboard a la Música Latina 2026 y la artista colombiana tiene 10 oportunidades de ganar, incluyendo su nominación en la nueva categoría, Favorito de los Fans.

El resto de las categorías donde Karol G está entre las candidatas son: Artista del Año, Gira del Año, Global 200 Artista Latino del Año, Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista, Hot Latin Songs, Artista del Año, FemeninaTop Latin Albums, Artista del Año, Femenina, Álbum Top Latin Pop del Año (por No Me Arrepiento de Sentir Tanto) y Latin Airplay Canción del Año y Canción “Latin Pop” del Año.

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