Fuerza Regida armó una fiesta con Anuel AA, Grupo Frontera y Yung Beef en Latin Music Week

Fuerza Regida convirtió el Faena Theater de Miami Beach en una fiesta musical con invitados de lujo, entre ellos Anuel AA, Yung Beef, Grupo Frontera y varios de los nombres que forman parte de Street Mob Records. La agrupación se presentó la noche del martes 20 de octubre en Billboard En Vivo, como parte de Billboard Latin Music Week, con un repertorio que recorrió algunos de sus mayores éxitos y colaboraciones.

La actuación llegó después de la concurrida charla que el grupo protagonizó ese mismo día junto a Guillermo “Memo” Ochoa, excapitán y portero de la Selección Mexicana de Fútbol. Con ambos encuentros, la banda californiana volvió a demostrar el alcance que ha conseguido entre los seguidores de la música latina.

El espectáculo comenzó con “Marlboro Rojo”, canción que el año pasado llegó al primer puesto de las listas Hot Latin Songs y Regional Mexican Airplay de Billboard. Después sonaron otros temas conocidos de su repertorio, como “Sabor Fresa”, “Chavalitas” y “Rosones”, antes de que la agrupación abriera espacio para sus primeros invitados.

Los invitados que acompañaron a Fuerza Regida

Los Gemelos de Sinaloa y Clave Especial subieron al escenario para interpretar “Ferrari”, colaboración que ingresó al Billboard Hot 100 meses atrás. Ambos artistas forman parte de Street Mob Records, el sello discográfico encabezado por Jesús Ortiz Paz, conocido como JOP y líder de Fuerza Regida.

La compañía también tuvo motivos para celebrar durante la semana. Un día antes de la presentación en Miami, Street Mob Records recibió el premio Publisher of the Year (Editora del Año) en el evento Billboard Latin Power Players.

La noche todavía reservaba uno de sus momentos más llamativos. Fuerza Regida continuó con canciones como “Tu Sancho”, “Tu boda” y “Nel”, además de interpretar “Me jalo” junto a Grupo Frontera.

El encuentro más inesperado llegó con la participación del rapero español Yung Beef y el puertorriqueño Anuel AA. Los tres artistas compartieron el escenario para cantar “Cuando no era cantante”, una colaboración que reunió a figuras de distintos espacios de la música urbana y regional mexicana.

El grupo se prepara para recibir el Premio Billboard Vanguardia

La agenda de Fuerza Regida continuará el jueves 22 de octubre, cuando la banda reciba el Premio Billboard Vanguardia durante los Premios Billboard de la Música Latina. La ceremonia se transmitirá en vivo por Telemundo y Peacock.

El reconocimiento llega en un año en el que el grupo también figura entre los finalistas de los premios, con 12 menciones. Peso Pluma encabeza la lista de nominados con 17.

Mientras cumple con sus compromisos, Fuerza Regida avanza con su gira de estadios “This Is Our Dream Come True”, descrita como histórica, y prepara nueva música para 2027 bajo el sello Rancho Humilde. Este anuncio se produce después de la disputa legal que la agrupación mantenía con la compañía, con la que prevé continuar su actividad musical.

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