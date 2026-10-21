Nueva York busca cocinero para alcalde Mamdani: paga $64,500 al año y prefiere que hable español

La Oficina del Alcalde de Nueva York busca un cocinero para preparar alimentos para Zohran Mamdani, su familia y sus invitados en Gracie Mansion. El empleo es de tiempo completo, ofrece $64,500 anuales y da preferencia a candidatos que hablen español, aunque no es obligatorio.

Qué necesitas para solicitar el empleo

La vacante exige diploma de preparatoria o equivalente, certificado de manipulación de alimentos de la ciudad de Nueva York y al menos tres años de experiencia profesional como cocinero.

También requiere experiencia en distintas cocinas, especialmente del sur de Asia y de Medio Oriente, además de habilidad con cuchillos y manejo seguro de equipos.

Se busca a una persona que pueda trabajar en una cocina de ritmo rápido, seguir instrucciones y colaborar con el equipo.

El dominio del español figura entre las habilidades preferidas.

El puesto está clasificado para personal con experiencia, sin funciones gerenciales, y no requiere examen de ingreso.

Cómo será el trabajo en la cocina

La persona contratada reportará al chef ejecutivo principal y seguirá también las indicaciones del segundo chef ejecutivo.

Preparará y servirá comidas para el servicio diario, eventos y actos oficiales.

Entre sus tareas estarán organizar los ingredientes antes de cocinar, preparar y presentar platillos, probar la comida y ajustar su preparación conforme a las instrucciones recibidas.

También deberá recibir alimentos y suministros, almacenarlos correctamente y llevar el inventario.

Tendrá que mantener limpios la cocina, los equipos, los refrigeradores, las áreas de almacenamiento y los utensilios destinados al alcalde.

El trabajo incluye lavar platos, realizar labores de limpieza y desinfección, operar hornos, parrillas, freidoras, rebanadoras, batidoras y lavavajillas, y apoyar el servicio de alimentos en reuniones especiales.

La confidencialidad es una responsabilidad central: deberá proteger la información sobre el alcalde, su familia, sus invitados y las operaciones de la residencia.

Disponibilidad y exigencias físicas

Los candidatos necesitan disponibilidad para trabajar de día, de noche, fines de semana y días festivos.

Los horarios pueden cambiar con poca anticipación por necesidades del servicio.

También deben poder permanecer de pie durante periodos prolongados y levantar hasta 50 libras, aproximadamente 22.7 kilos.

Dónde trabajarás y cómo presentar la solicitud

El lugar de trabajo es Gracie Mansion, en Manhattan, con dirección indicada en 88 East End Avenue. Hay solo una plaza disponible.

Para participar debes entregar currículum y carta de presentación. La vacante se identifica con el número 789828 y el título Cook en el portal oficial City Jobs.

El plazo publicado termina el 4 de diciembre de 2026.

El empleo también puede permitir acceso a programas federales de condonación de préstamos estudiantiles y ayudas estatales para pagarlos, según los requisitos correspondientes.

Una cocina dentro de la residencia oficial

Gracie Mansion fue construida en 1799 por el comerciante Archibald Gracie y funciona como residencia oficial del alcalde desde 1942, cuando Fiorello H. La Guardia comenzó a vivir allí.

Además de albergar a la familia del alcalde, recibe numerosos eventos y funciones oficiales.

Sin embargo:

– Hotel en Times Square ofrece hasta $42.37 por hora para limpieza de habitaciones

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