Conan O’Brien y su encuentro en el Subway que se volvió viral en NY

Conan O’Brien terminó compartiendo protagonismo con Debbie, la dueña del Confessions Bar, durante su aparición en “SubwayTakes”, el programa de entrevistas viral presentado por Kareem Rahma.

El momento mostró el talento de una mujer capaz de improvisar con tanta naturalidad que hasta los tropiezos de su compañero terminaron jugando a su favor.

La escena, que también circula en una versión extendida titulada “SubwayTakes Uncut”, ha despertado el entusiasmo de los espectadores. Debbie no necesitó grandes efectos ni una edición acelerada para destacar. Su rapidez mental, su capacidad para seguirle el juego a Conan y su aparente indiferencia ante la fama hicieron que muchos terminaran pidiendo algo más que una aparición ocasional.

Debbie convirtió los errores de Conan en comedia

Uno de los momentos más divertidos llegó cuando Conan se disculpó por no haber enviado manutención para sus dos hijos. Debbie respondió con una tranquilidad desconcertante: “Está bien. No te preocupes, todavía te quiero”.

El comediante entendió que su compañera se refería al cariño de sus hijos, pero ella no perdió el ritmo. Enseguida explicó que los niños todavía lo querían porque sus “fotos están por toda la casa, no te preocupes. Eso es todo lo que necesitaban”.

La respuesta no sólo permitió que la escena continuara sin tropiezos, sino que abrió la puerta a otro comentario todavía más inesperado. Al hablar de los hijos, Debbie soltó: “Están bien. Uno está en la facultad de medicina y el otro está en la cárcel, pero pronto estará en casa”.

Ese tipo de reacción es una de las claves de la improvisación, donde aceptar lo que propone el otro y construir a partir de ello puede transformar una situación sencilla en una escena memorable. Debbie demostró que domina esa dinámica y que, además, tiene el instinto necesario para rescatar un momento cuando algo no sale como estaba previsto.

La química con Conan también dejó en evidencia que no necesita intimidarse ante una figura acostumbrada a dominar los escenarios. El comediante, que alcanzó enorme popularidad con sus programas nocturnos, encontró en ella una compañera dispuesta a sorprenderlo sin perder la naturalidad.

Los espectadores quieren ver más de la dueña del bar

El entusiasmo también alcanzó a Kareem Rahma. Al cerrar el segmento en la versión extendida, el presentador elogió a Debbie y le dijo en tono de broma: “Tú eres la nueva presentadora”.

La frase alimentó las bromas sobre quién terminó llevándose los aplausos de la participación. Mientras Conan disfrutaba de la experiencia, Debbie consiguió que buena parte de la atención se concentrara en ella, algo que los seguidores dejaron claro en las redes sociales.

All statues should be made out of soap!! @ConanOBrien pic.twitter.com/1NzAY8iDtr — SubwayTakes with Kareem Rahma (@SubwayTakes) October 20, 2026

La cuenta de Instagram de Confessions Bar no publicaba novedades desde agosto, pero los comentarios de su publicación más reciente comenzaron a llenarse de mensajes de personas que llegaron después de verla en “SubwayTakes”.

“¡¡Estamos aquí por DEBBIE!!”, escribió un usuario. Otro preguntó: “¿Quién está aquí porque acabamos de descubrir cuánto nos encanta la señorita Debbie?”. Un tercer espectador fue todavía más directo: “Debbie necesita su propio programa”.

La posibilidad de que la neoyorquina consiga un espacio propio todavía es una expectativa de los fanáticos, no un proyecto confirmado.

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