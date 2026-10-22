Estadounidense liberado por Rusia regresó al país tras cuatro años en prisión

El ciudadano estadounidense Stephen James Hubbard se encuentra de regreso en el país luego de permanecer cuatro años detenido en Rusia. Su liberación ocurrió mediante una solicitud directa del presidente Donald Trump a Vladimir Putin.

del profesor de inglés de 73 años ocurrió este miércoles mediante una solicitud directa del mandatario estadounidense Donald Trump a su par ruso, Vladímir Putin.

Un funcionario estadounidense citado por CNN informó que Hubbard, profesor de inglés de 73 años, permanece en una instalación militar ubicada en San Antonio, Texas, donde participará en un programa de readaptación. Fotografías difundidas por Trump en la red social Truth Social, así como organismos gubernamentales, muestran al veterano docente junto a su familia en el interior de un avión.

Otras imágenes muestran a Hubbard junto al enviado especial de la Casa Blanca para el conflicto entre Ucrania y Rusia, Steve Witkoff, quien viajó para coordinar la entrega.

Stephen Hubbard regresa a casa.



Tras soportar cuatro años de detención injusta, Stephen finalmente está de vuelta en Estados Unidos junto a sus seres queridos. Nuestro país celebra su regreso y lo acompaña con sus oraciones mientras comienza esta nueva etapa de su vida. Gracias? pic.twitter.com/L1bnwfvXf0 — USA en Español (@USAenEspanol) October 22, 2026

Juicio y cargos recibidos por Hubbard en Moscú

Hubbard, originario del estado de Michigan, residía desde 2014 en la localidad ucraniana de Izium. Según la versión emitida por las autoridades rusas, el docente se sumó a una brigada de defensa territorial en febrero de 2022 y fue capturado por tropas enemigas dos meses después.

En octubre de 2024, una corte de Moscú lo sentenció a seis años y diez meses de prisión bajo el cargo de actividad mercenaria. Pese a haber admitido culpa durante el proceso judicial, Hubbard declaró posteriormente que nunca perteneció a unidades armadas o de defensa territorial.

Aspectos políticos de la negociación

Trump declaró que no otorgó concesiones a cambio de la liberación, aunque indicó que el acuerdo exigió postergar nuevas sanciones económicas contra Moscú. Adicionalmente, el gobierno estadounidense alcanzó un acuerdo para adquirir diésel ruso con el propósito de reducir las tarifas energéticas internacionales.

Witkoff recibió cuestionamientos por calificar a Putin de “humanitario” tras la excarcelación, mientras que las medidas de alivio financiero a Rusia generaron observaciones por parte del gobierno de Ucrania y de sectores del Congreso estadounidense.

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