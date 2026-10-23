Carlos Rivera conmueve con su actuación en los Premios Billboard de la Música Latina 2026 a pesar de su lesión en las cuerdas vocales

El cantante mexicano Carlos Rivera sorprendió con su actuación en los Premios Billboard de la Música Latina 2026, celebrados en el James L. Knight Center de Miami.

El artista subió al escenario para rendir homenaje a Juan Gabriel con una interpretación de “Me Nace del Corazón”, en una presentación marcada por la situación médica que atraviesa el cantante. El intérprete mexicano asumió el compromiso de formar parte de este tributo al llamado Divo de Juárez pese a la lesión que afecta su voz y que, según anunció recientemente, requerirá una intervención quirúrgica.

Vestido con un elegante traje de charro, Rivera ofreció su versión de uno de los temas emblemáticos del repertorio del fallecido cantautor, mientras imágenes del artista aparecían proyectadas detrás de él.

El homenaje reunió también a Yahritza y Su Esencia, Paola Jara, Jessi Uribe y Pablo Alborán, quienes participaron en el segmento dedicado a recordar el legado musical de Juan Gabriel. El artista mexicano falleció el 28 de agosto de 2016, por lo que la ceremonia coincidió con el décimo aniversario de su muerte.

Tras su participación, Rivera compartió en Instagram algunas fotografías de la velada y expresó su satisfacción por haber formado parte de la celebración. “¡Qué noche más bonita en los premios Billboard Latino! Un gran homenaje al mejor artista que ha dado México al mundo. El maestro Juan Gabriel, a 10 años de su partida. Compartiendo con grandes colegas”, escribió.

La lesión que obligará a Carlos Rivera a pasar por el quirófano

La presentación adquirió un significado particular debido al problema de salud que el cantante hizo público el pasado 14 de octubre. A través de sus redes sociales, Rivera explicó que comenzó a experimentar una lesión en la cuerda vocal izquierda durante su gira por España, en julio.

Después de recibir el diagnóstico, el artista decidió cancelar algunas presentaciones y guardar reposo con la esperanza de recuperarse. Sin embargo, la evolución no fue la esperada y tuvo que recurrir a otras medidas para evitar que la lesión se agravara.

“Ustedes no lo saben, pero estas últimas dos semanas no pude hablar nada. No podía generar sonido para no lastimar y ver si de esa manera me recuperaba”, contó al explicar las dificultades que enfrentó durante ese período.

El intérprete también confirmó que deberá someterse a una microcirugía en la segunda semana de noviembre. Aunque aclaró que se trata de un procedimiento que no considera grave ni complejo, reconoció que necesitará cuidados especiales debido a la importancia de las cuerdas vocales para su trabajo.

“Me van a tener que hacer una operación en las cuerdas. Es una microcirugía, realmente no es nada grave, no es nada complejo; sin embargo, pues es, dentro de lo que cabe, lleva obviamente mucho cuidado, especialmente por ser la parte más delicada del cuerpo humano”, explicó.

Rivera señaló, además, que la intervención busca evitar que el problema vuelva a presentarse y pueda convertirse en una complicación mayor. “Si no hacen esta cirugía, me puede seguir pasando en otras ocasiones y entonces ahí sí que puede ser algo mucho más complicado. Es algo que nunca me había pasado en mi vida, llevo 25 años cantando”, afirmó.

Sigue leyendo:

·Juan Gabriel recibe un emotivo homenaje en los Premios Billboard de la Música Latina

·Rosalía entra al Salón de la Fama de Billboard y dedica el reconocimiento a sus maestros

·Revive las actuaciones de la velada de los Premios Billboard de la Música Latina 2026