Mural muestra a Lamine Yamal y Kylian Mbappé besándose antes de El Clásico

La previa de El Clásico del próximo domingo en el Spotify Camp Nou suma una intervención artística que ha generado un enorme revuelo mediático y digital.

El artista urbano TvBoy ha presentado una nueva obra en la calle d’En Cortines de la Ciudad Condal, en la que se observa a las estrellas del FC Barcelona y del Real Madrid, Lamine Yamal y Kylian Mbappé, dándose un apasionado beso ataviados con sus respectivas equipaciones.

La pintura incorpora a los pies de ambos futbolistas un balón dorado brillante, en clara alusión a la gala del Balón de Oro 2026 que se celebrará este lunes 26 de octubre en Londres, gala en la que tanto el joven talento azulgrana como el atacante francés figuran entre los principales candidatos al galardón.

La intervención ha alcanzado rápidamente estatus viral en plataformas digitales, cosechando decenas de miles de interacciones en cuestión de horas.

Esta obra rinde homenaje y evoca de manera directa a la célebre pieza que el propio TvBoy pintó en abril de 2017 sobre el paseo de Gràcia, la cual inmortalizó en una escena idéntica a Leo Messi y Cristiano Ronaldo antes de un cruce decisivo entre azulgranas y merengues.

Sigue leyendo:

·Nations League: Haití será local contra EE.UU. por cuartos de final en Miami

·CSD denuncia a Javier Tebas ante el TAD por sus declaraciones sobre Real Madrid TV

·Suspenden a jugador de la Universidad de Utah por abusar y difundir videos íntimos de su víctima