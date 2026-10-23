Rubén Blades y Cristian Castro, galardonados en los Premios Billboard de la Música Latina

Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 distinguieron a Rubén Blades, Cristian Castro, Fuerza Regida y Rosalía con cuatro galardones especiales que reconocieron sus aportes a la industria desde distintos caminos.

La ceremonia, celebrada el jueves 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami y transmitida por Telemundo y Peacock, reunió a figuras consagradas y representantes de nuevas generaciones.

El cantautor panameño recibió el Premio Billboard Ícono; el mexicano Cristian Castro fue homenajeado con el Premio Trayectoria Artística; la agrupación Fuerza Regida obtuvo el Premio Vanguardia, mientras que la española Rosalía ingresó al Salón de la Fama de Billboard. Cada distinción estuvo acompañada de palabras de agradecimiento y referencias a las personas que han marcado sus carreras.

Rubén Blades agradece a quienes lo acompañaron

Blades recibió la estatuilla de manos de su colega y amigo Gilberto Santa Rosa. El músico aprovechó el reconocimiento para destacar el trabajo colectivo detrás de sus logros: “El éxito nunca ocurre por sí mismo, es producto de muchas conclusiones. Hay mucha gente mejor que yo, que no recibe el reconocimiento que merece, la oportunidad que yo recibí y el talento de otros me ayudaron a crear y a desarrollar mi profesión como músico, cantante y compositor”.

El artista también recordó a las agrupaciones y músicos con los que ha trabajado, entre ellos Willie Colón, las estrellas de Fania, Seis del Solar, Son del Solar y Roberto Delgado y Orquesta. “Nadie se hace ícono sin ayuda”, afirmó antes de agradecer a su familia, a su esposa Luba, a sus colegas, maestros, Panamá y Latinoamérica. Cerró su intervención parafraseando al cantante mexicano Pedro Vargas con un reiterado “muy agradecido”.

Cristian Castro celebra el amor y Fuerza Regida apunta alto

Cristian Castro recibió el Premio Billboard Trayectoria Artística de manos de Jacqueline Bracamontes. En su discurso, el intérprete de “Azul” defendió el lugar que el romanticismo ocupa en su vida: “El amor romántico y la poesía es lo único real, es lo más verdadero de nuestra existencia humana, el pensamiento más firme, lo más claro que surge de nuestro espíritu y en nuestro corazón desde niños”.

El cantante, cuya carrera supera las tres décadas, también actuó junto a Ha*Ash para interpretar por primera vez en vivo “Antes que te cases”, su nueva colaboración. El premio reconoce una trayectoria excepcional y una influencia sostenida en la música latina. Entre los homenajeados anteriormente figuran Andrea Bocelli, Armando Manzanero, Carlos Santana y Marco Antonio Solís.

Fuerza Regida, finalista a 12 premios en esta edición, recibió el Premio Vanguardia por su propuesta creativa dentro de la música mexicana. Jesús Ortiz Paz, conocido como JOP, agradeció a sus seguidores, familiares y al equipo de Street Mob Records. “Vamos a seguir trabajando y vamos a conquistar el mundo, si Dios quiere”, aseguró. La banda también actuó con Chuyin para interpretar “Pues ya ni pedo”.

Rosalía entra al Salón de la Fama de Billboard

Juan Luis Guerra entregó a Rosalía el Premio Billboard Salón de la Fama. La cantante española agradeció al músico dominicano y recordó a artistas que abrieron camino antes que ella, como Celia Cruz, Rocío, Vicente Fernández y Daddy Yankee. “Estoy en shock con esto y nunca me olvidaré de este momento”, expresó.

El galardón, entregado por primera vez a Selena Quintanilla en 1995, celebra carreras marcadas por la innovación y una influencia que supera fronteras e idiomas. Poco después, Rosalía también ganó el premio al Álbum “Top Latin Pop” del Año por “LUX”, su producción más reciente, que alcanzó el número uno en cinco listas de Billboard. La artista, nombrada Mujer del Año en Billboard Mujeres Latinas en la Música, concluyó en septiembre una gira mundial de 57 conciertos.

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