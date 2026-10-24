Acusan de asesinato a una madre de Queens tras la muerte de su hijo y un fallido intento de suicidio

Una mujer de Queens fue acusada de asesinato y posesión de armas por supuestamente asesinar a su hijo adulto la semana pasada en la casa que compartían, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Identificada como Sukken Wong, de 62 años, fue arrestada el miércoles en la tarde, una semana después de que tratara de quitarse la vida saltando de un paso elevado de la autopista Van Wyck, cerca del Citi Field.

Cuando los oficiales visitaron su casa en Woodside esa misma mañana, hallaron a su hijo Bryan Wong, de 25 años, sin vida en un sofá cama, informó Gothamist.

El médico forense de la ciudad de Nueva York determinó que Bryan había muerto a causa de puñaladas en el cuello y el torso, y definió que su muerte fue un homicidio. Las autoridades del NYPD indicaron que recuperaron varios cuchillos en la escena.

Los funcionarios señalaron que Sukken Wong fue arrestada y acusada mientras todavía recibía tratamiento en un hospital local por las lesiones que sufrió por su intento de suicidio.

Los residentes de la zona expresaron que Bryan no hablaba; varios informes dicen que padecía autismo severo.

Su comparecencia ante el tribunal penal de Queens está pendiente.

Si usted o alguien que conoce está pasando por un mal momento y necesita apoyo emocional, llame o envíe un mensaje de texto al 988 para comunicarse con la línea de ayuda para la prevención del suicidio y las crisis en la ciudad de Nueva York.

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