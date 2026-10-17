Investigan si una niña de cinco años en Queens murió asfixiada a manos de su madre

Una mujer de Queens, acusada de asesinar a su hija de 5 años, sigue detenida sin derecho a fianza luego de que la autopsia diera a conocer que la menor presentaba lesiones que sugieren asfixia, de acuerdo con una denuncia penal.

Las autoridades arrestaron a Francis Cabello, de 32 años, el jueves por la noche y la acusaron del asesinato de Fabiana Cabello. La policía dijo que ella misma llamó al 911 el miércoles y les dijo: “Maté a mi hija”.

Francis Cabello no se declaró culpable ni inocente en su comparecencia ante el juez el viernes y su abogado declinó realizar comentarios.

La denuncia penal dice que la autopsia hecha por el médico forense dio a conocer que había rasguños y vasos sanguíneos rotos alrededor de los ojos, el corazón y los pulmones, señales que sugieren asfixia.

Madre e hija vivían en una casa de dos pisos en la calle 110 de Richmond Hill, donde fue hallada la niña, de acuerdo con el padre de la infante, Kukdeep Singh, de 36 años, informó Gothamist.

Los funcionarios policiales se apersonaron en la residencia poco antes de las 7:00 de la tarde del miércoles después de una llamada al 911 realizada por Francis Cabello, informaron las autoridades.

Al llegar, descubrieron a la niña inconsciente y sangrando por la nariz y por la boca. Además, presentaba un hematoma en la sien, explicaron las fuentes policiales. Los paramédicos llevaron a la menor al Centro Médico del Hospital Jamaica, donde fue declarada muerta.

El padre de la niña, que es un conductor de Uber, manifestó que su trabajo le impedía ver a su hija tanto como quisiera, pero ella era feliz cuando estaban juntos. El jueves, antes de su detención, aseguró que no tenía razones para temer por la seguridad de la niña cuando estaba con Cabello, su exnovia.

“Ella la quería muchísimo”, dijo refiriéndose a Cabello.

Singh mostró a la prensa los mensajes en los que él y Cabello organizaban la compra de material escolar para el primer año de jardín de infancia de su hija.

“Siempre me llamaba y me decía: ‘Papá, necesito un bolso rosa, necesito zapatos, necesito esto, necesito esto'”, dijo Singh.

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