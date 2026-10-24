Ravenna pone fecha oficial al regreso de Ronaldinho en la Serie C italiana

Lo que durante largos meses pareció simplemente una genial maniobra de marketing… ahora se convierte en real. Según ha comunicado Ignazio Cipriani, el Presidente del club de Serie C italiana (Tercera División), Ronaldinho estará en el Estadio Benelli el 15 de noviembre a las 17:30horas para vestir la camiseta del Ravenna en el derbi de Romagna contra el Forlì.

“La magia nunca se ha ido, ahora es el momento de traerlo de vuelta”, anunció la entidad italiana. Una confirmación que amplió el Presidente de la entidad, sin dar más detalles sobre si será un retorno permanente o un partido aislado.

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?? En agosto, Ravenna FC presentó oficialmente a Ronaldinho como su nuevo 10



? Hoy, el equipo de la Serie C de Italia confirmó que el próximo 15 de noviembre, Dinho hará su regreso en el partido ante Forili? pic.twitter.com/qvlVIwL7VD — SportsCenter (@SC_ESPN) October 23, 2026

“Nos dijeron que era imposible. El 15 de noviembre, Ronaldinho saltará al campo del Estadio Benelli vistiendo nuestra camiseta en un partido tan importante como el derbi contra el Forlì. Creímos en ello desde el primer día, y gracias a la pasión y el esfuerzo de todo nuestro equipo, hemos transformado una idea que parecía imposible en un acontecimiento que todo el mundo espera con ansias”, declaró Ignazio Cipriani.

El Rávena, mientras, es segundo en el Grupo B de la Serie C, a ocho puntos del liderato que ostenta ahora mismo el Spezia. Jugaría el Play-Off de ascenso a Serie B.

Presentado en agosto

Ronaldinho fue presentado a los aficionados en una fastuosa ceremonia en la playa en agosto, poco antes del comienzo del inicio de la temporada.

“Desde el anuncio en Miami… hasta la cálida bienvenida de los aficionados en la playa de Marina di Ravenna, la expectación ha ido creciendo, alimentada por una mezcla de emoción, curiosidad e incredulidad”, dijo Ravenna.

La visión del presidente Cipriani, que encendió la imaginación de los aficionados y generó debate mucho más allá de las fronteras de Italia, ya tiene fecha. Ronaldinho jugará en el Benelli, abriendo un nuevo capítulo en una historia que nunca deja de sorprender.

Esta es la segunda etapa de Ronaldinho en Italia, tras haber jugado en el AC Milan entre 2008 y 2011. También militó en el Paris Saint-Germain y el Barcelona en una brillante carrera repleta de títulos, entre los que destacan la Copa del Mundo con Brasil en 2002 y el Balón de Oro en 2005.

«Hay futbolistas a quienes se recuerda por sus victorias y otros por las emociones que transmitieron», dijo Ravenna. «Ronaldinho pertenece a esa rara estirpe de campeones capaces de convertir el fútbol en pura alegría, ya sea con una jugada inesperada, un momento de genialidad creativa o una sonrisa que ha trascendido estadios y generaciones». El Ravenna ocupa el segundo puesto de su grupo en la Serie C, que está dividida geográficamente en tres grupos.

El club concluyó su extenso comunicado con una frase sencilla: “La espera casi ha terminado. La magia está volviendo al terreno de juego”.

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