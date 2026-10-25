Bronx tendrá entrega gratuita de pañales y artículos para bebés el 6 de noviembre

Las familias del Bronx podrán recibir pañales, toallitas y otros artículos para bebés durante la Bronx Baby Expo, el viernes 6 de noviembre. La entrada será gratuita y la entrega de productos dependerá de las donaciones disponibles.

Dónde y a qué hora será

El encuentro se realizará de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. en el gimnasio de Brilla College Prep Elementary, ubicado en 420 East 145th Street, Bronx, Nueva York, 10454.

Eventful Creation Group organiza esta jornada para reunir en un mismo espacio a familias, cuidadores y organizaciones que ofrecen recursos relacionados con el embarazo, la crianza y el bienestar de madres y bebés.

La actividad está abierta tanto a quienes esperan un bebé como a familias que ya tienen hijos. También está dirigida a padres primerizos y personas encargadas del cuidado de menores.

Qué artículos podrán recibir las familias

Según la información publicada por BronxMama, las donaciones incluirán pañales, toallitas húmedas, productos básicos para bebés, kits para el periodo posterior al parto, juguetes y otros artículos.

Los organizadores recomiendan llevar bolsas para transportar los productos que se reciban.

La entrega se realizará hasta agotar existencias. Por eso, asistir al evento no garantiza que cada familia reciba todos los artículos anunciados ni que haya productos disponibles para cada participante.

Las familias deben acudir con sus hijos para recibir las donaciones. Las personas que están esperando un bebé pueden asistir sin niños, de acuerdo con las indicaciones de Eventful Creation Group en la convocatoria de registro.

También habrá información y apoyo para la crianza

Además de la distribución de productos, la expo permitirá conocer organizaciones locales que ofrecen orientación sobre salud materna e infantil, bienestar, crianza y programas comunitarios.

Las familias podrán acercarse a los participantes para conocer los recursos disponibles y obtener información sobre servicios que podrían resultarles útiles durante el embarazo o el cuidado de sus hijos.

Entre las organizaciones colaboradoras figuran Montefiore Nurse-Family Partnership, Montefiore Care Management Company, Hero Dads y The Hope Line.

También participará Giving Friends, una organización que ha aparecido en The Kelly Clarkson Show, según informó BronxMama.

El encuentro combinará así la entrega de suministros con el contacto directo entre las familias y las entidades comunitarias.

Cómo registrarse para asistir

El registro está disponible en la página de Bronx Baby Expo en Eventbrite, donde aparece Eventful Creation Group como organizador.

La actividad será presencial y durará dos horas.

La entrada gratuita permite participar en la jornada. La disponibilidad de pañales, kits y demás productos seguirá sujeta a las existencias.

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