Nueva York ofrece hasta $30,000 a víctimas de delitos que pierden ingresos por no poder trabajar

Las víctimas de delitos ocurridos en el estado de Nueva York pueden solicitar una compensación de hasta $30,000 por ingresos perdidos. La ayuda también contempla la pérdida del apoyo económico que recibían de una víctima, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.

Quiénes pueden recibir la compensación

La Oficina de Servicios para Víctimas de Nueva York, conocida como OVS, evalúa solicitudes para cubrir pérdidas económicas y gastos directamente relacionados con un delito.

La elegibilidad depende del tipo de delito y de la compensación solicitada.

En determinados casos también existen condiciones de edad o discapacidad. Los residentes de Nueva York que sean víctimas de terrorismo en otros países igualmente podrían calificar.

Los $30,000 son el límite para ingresos perdidos o pérdida de sustento. La cantidad aprobada depende de las pérdidas que la agencia determine que pueden compensarse.

No todas las víctimas califican para todas las modalidades de ayuda.

OVS señala que no exige un número de Seguro Social para ser elegible.

Qué pasa si tienes seguro u otras prestaciones

Antes de pagar, OVS requiere que se utilicen otras fuentes de compensación disponibles, como seguros, prestaciones por discapacidad o compensación laboral.

La asistencia está destinada a pérdidas relacionadas con el delito que no hayan quedado cubiertas por esos recursos.

Por eso, al presentar la solicitud debes informar qué seguros y beneficios recibes.

Cómo solicitar el apoyo

Puedes iniciar el trámite desde la página oficial de compensación para víctimas, que permite acceder a OVS Compass.

La solicitud puede completarse con una cuenta NY.gov o como invitado.

Si eliges entrar como invitado, no podrás guardar el avance ni ingresar después para consultar la información enviada.

El formulario tiene diez secciones. Pide datos personales y de contacto, información sobre el delito, la compensación solicitada y tu situación financiera, incluidos seguros, pagos mensuales, bienes y otras prestaciones.

La documentación necesaria varía según el caso.

OVS puede pedir recibos, explicaciones de cobertura de aseguradoras, actas de nacimiento o defunción y otros comprobantes.

También existe una solicitud para enviar por correo, disponible en español.

Un programa local de asistencia a víctimas puede ayudarte a completarla, puedes localizarlo mediante OVS Resource Connect.

Qué otros gastos pueden cubrirse

Además de los ingresos perdidos, la oficina contempla gastos médicos y de atención psicológica relacionados con el delito.

También contempla hasta $2,500 para limpiar o asegurar la escena del delito y hasta $2,500 en transporte al trabajo cuando una lesión física causada por el delito lo haga necesario.

Otras categorías incluyen transporte a citas médicas o comparecencias judiciales necesarias, refugios por violencia doméstica, rehabilitación laboral y modificaciones de vivienda o vehículo.

Hay compensaciones de hasta $30,000 por ahorros perdidos de determinadas personas mayores vulnerables o personas legalmente incapacitadas, y hasta $1,000 en honorarios por representación en el trámite ante OVS o su revisión judicial.

Dónde pedir orientación

Para consultar tu situación, llama al 1-800-247-8035 o escribe a OVSInfo@ovs.ny.gov. La atención está disponible de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

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