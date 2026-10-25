Podrían intentar robarte tu casa con escrituras falsas en Nueva York: cómo protegerte

Una escritura falsificada o un documento firmado mediante engaños puede servir para intentar apropiarse de una vivienda sin autorización de su dueño. En Nueva York, las autoridades recomiendan revisar los registros de la propiedad, activar alertas y denunciar cualquier cambio sospechoso cuanto antes.

Cómo funciona este fraude

El robo de escrituras ocurre cuando alguien utiliza documentos falsos, engaños, presión o amenazas para obtener la propiedad o el control de un inmueble sin el conocimiento y consentimiento de su legítimo dueño.

Las maniobras pueden incluir ventas ficticias, contratos abusivos o supuestos servicios para evitar una ejecución hipotecaria, el proceso mediante el cual un acreedor busca recuperar una vivienda por incumplimiento del préstamo.

Algunas operaciones parecen legales, pero buscan transferir la propiedad o imponerle una hipoteca u otra obligación sin autorización.

Cualquier propietario puede ser blanco. En la ciudad de Nueva York, las denuncias se concentran principalmente en Brooklyn y Queens.

Los estafadores han dirigido sus acciones contra adultos mayores, inmigrantes y propietarios de vecindarios históricamente afroamericanos.

Cómo revisar lo que ocurre con tu vivienda

El Departamento de Finanzas de Nueva York recomienda consultar los documentos registrados sobre la propiedad al menos una vez al año para comprobar que no existan escrituras o hipotecas que el dueño no haya autorizado.

Para inmuebles en Brooklyn, Bronx, Manhattan y Queens, la revisión puede hacerse mediante ACRIS, el sistema municipal de registros inmobiliarios.

En Staten Island corresponde consultar el sitio del secretario del condado de Richmond.

También conviene inscribirse en el programa municipal de alertas, que avisa cuando se registra un documento relacionado con la propiedad.

Las notificaciones pueden recibirse por correo electrónico, mensaje de texto o correo postal.

Es importante mantener actualizada la dirección donde deben llegar los avisos sobre la vivienda.

Qué documentos y ofrecimientos requieren cuidado

Antes de firmar papeles relacionados con la casa, la hipoteca o los derechos de propiedad, consulta con un abogado de confianza o un asesor de vivienda.

No firmes documentos que no entiendas. Desconfía si alguien exige decidir rápidamente o promete ‘salvar’ tu casa de una ejecución hipotecaria a cambio de que le transfieras la propiedad o su control.

Las autoridades también recomiendan preparar un testamento o una escritura de transferencia al fallecimiento, y actualizar la escritura cuando una propiedad se hereda.

Al comprar una vivienda, aconsejan adquirir un seguro de título, cuyo pago único varía según el valor de compra.

Antes de agregar o retirar nombres de una escritura, o contratar otra hipoteca, conviene consultar con familiares de confianza o un abogado.

Dónde denunciar y pedir ayuda

En Nueva York puedes completar el formulario de la Oficina de Prevención del Robo de Escrituras, adscrita al Departamento de Finanzas.

También puedes denunciar ante la Policía de Nueva York, la Oficina del Sheriff o la fiscalía del condado donde está el inmueble.

Si hay violencia, amenazas o una entrada ilegal, contacta inmediatamente a la policía. Si existe un desalojo, comunícate además con el Sheriff o el alguacil municipal responsable.

Aunque ya hayas firmado, reporta el caso y conserva documentos y comunicaciones. La oficina puede revisar registros y canalizarte a servicios legales, pero corregir una escritura puede requerir intervención judicial.

Para asistencia legal, puedes consultar el Homeowner Protection Program o llamar al 1-855-HOME-456.

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