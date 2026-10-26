¿Cómo hacer el puré de papas perfecto? Los secretos detrás de la textura ideal

El puré de papa es una guarnición clásica que se sirve desde Acción de Gracias hasta las cenas de Navidad y Año Nuevo. Se trata de una preparación sencilla que, con los consejos de un chef, puede elevar su textura y su sabor al máximo.

El chef Heinz Wuth explica que uno de los grandes secretos para un puré de papas perfecto está en la elección: hacerlo con o sin piel cambia por completo el resultado.

Cuando la elección es la papa entera y con cáscara, se preservan los sabores naturales y se eleva un perfil más intenso y terroso. Wuth explica que, pese a que la cáscara se retira en caliente, esto genera que parte de su pigmentación natural y sus aceites esenciales se adhieran a la superficie, dejando un tono ligeramente más oscuro y un sabor más profundo.

Mientras tanto, cocinar la papa sin piel mantiene un color claro y un sabor más neutro. Para esto, se deben pelar las papas antes de cocinarlas, lo que facilitará que, al agregar los ingredientes lácteos, se integren sin competir con matices terrosos.

¿Cómo evitar los temidos grumos?

Para un puré de papas sedoso y delicioso hay algunos trucos que debes saber. Crédito: Shutterstock Crédito: Shutterstock

El chef recomienda que, para lograr una textura perfectamente sedosa, se deben seguir estos sencillos trucos:

Cocción perfecta : Una de las claves para lograr una textura impecable es alcanzar una temperatura interna superior a los 90°C, ya que esto garantiza una gelatinización total de los almidones . La papa debe estar muy tierna; de lo contrario, formará grumos.

: Una de las claves para lograr una textura impecable es alcanzar una temperatura interna superior a los 90°C, ya que esto garantiza una total de los . La papa debe estar muy tierna; de lo contrario, formará grumos. Temperatura en caliente : Hacer el puré mientras las papas aún están calientes es fundamental, ya que una vez que se enfrían, los almidones se endurecen y aparecen los grumos.

: Hacer el mientras las papas aún están calientes es fundamental, ya que una vez que se enfrían, los almidones se endurecen y aparecen los grumos. El toque del tamiz : Para lograr una textura más suave, se debe pasar la preparación por un prensapapas o tamizarla a través de un colador fino para asegurar que todo quede finamente procesado y sin grumos.

: Para lograr una textura más suave, se debe pasar la preparación por un prensapapas o tamizarla a través de un colador fino para asegurar que todo quede finamente procesado y sin grumos. Cuidado con el choque térmico: Otra de las grandes recomendaciones —que parece sencilla pero hace una gran diferencia— es usar la leche y la mantequilla a temperatura ambiente (o ligeramente tibias). Si se usa leche fría, se corre el riesgo de un choque térmico, una de las principales causas de los grumos de almidón.

¿Qué pasa si usamos un triturador eléctrico o minipimer?

Aunque la licuadora de inmersión es una gran aliada en la cocina, no es la mejor opción puesto que las papas contienen una alta cantidad de un almidón específico llamado amilopectina.

“Al usar un aparato de alta velocidad con cuchillas metálicas, rompemos los gránulos de almidón en fragmentos diminutos. Estos fragmentos se reencuentran y forman una red elástica, creando una textura pesada, gomosa y parecida a una masa cruda”, explica.

Sin embargo, en caso de falta de tiempo y si se opta por usar la minipimer, se puede incorporar la materia grasa y la leche desde el primer momento. “Las grasas y las proteínas lácteas se interponen entre los gránulos de almidón, frenando un poco esa indeseada elasticidad”.

El chef siempre recomendará los métodos manuales para hacer un puré de papas delicioso, suave y delicado.

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