“Debería poder sin pastillas”: la culpa de tomar medicamentos y cómo hablarla con tu médico

Una receta o una prescripción médica puede despertar preguntas que cuesta decir en el consultorio. ¿Por qué necesito ayuda para sentirme bien? ¿Voy a tener que tomar esto toda la vida? ¿Qué pensarán de mí? A veces, junto al miedo a los efectos secundarios aparece algo más difícil de reconocer: la sensación de haber fallado.

Esa culpa merece un lugar en la consulta. Si lleva a ocultar que un medicamento nunca se empezó o que se toma de manera irregular, el profesional pierde información necesaria para evaluar cómo está funcionando el tratamiento.

Aceptar una receta o una recomendación médica no mide la fortaleza de una persona. Tampoco obliga a dejar de preguntar. Entender para qué sirve un medicamento, qué beneficios se esperan y qué riesgos tiene permite participar en la decisión con más información.

Depresión y ansiedad: no todos los medicamentos son iguales

El temor a depender de una pastilla puede aparecer cuando se propone un tratamiento para la salud mental. Sin embargo, hablar de todos los psicofármacos como si fueran equivalentes confunde situaciones distintas.

El Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos (NIMH) explica que la depresión puede tratarse con psicoterapia, medicamentos o una combinación de ambos. La elección depende de las necesidades, las preferencias y la situación clínica de cada paciente. Recibir un antidepresivo no significa que la terapia haya fracasado ni que todas las personas con depresión necesiten la misma receta.

También hay diferencias importantes entre medicamentos. Algunas benzodiacepinas utilizadas para la ansiedad pueden producir tolerancia y dependencia, por lo que requieren especial cuidado con la duración y la suspensión. Esa advertencia no debe extenderse automáticamente a cualquier tratamiento psiquiátrico.

Si el miedo es “no poder dejarlo”, conviene plantearlo antes de iniciar el tratamiento. El médico puede explicar cuándo se revisará la respuesta, cuánto tiempo podría mantenerse y cómo se evaluaría una eventual retirada.

Medicación para la obesidad: el peso del juicio ajeno

En los tratamientos para controlar el peso, la culpa puede tomar otra forma: sentir que recurrir a un medicamento resta valor al esfuerzo personal.

La indicación médica requiere una evaluación más concreta. El Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos (NIDDK) señala que estos fármacos pueden formar parte del tratamiento de determinadas personas con sobrepeso u obesidad. Complementan la alimentación y la actividad física, y no son adecuados para todos.

La decisión debe considerar los problemas de salud asociados, los posibles efectos adversos, otros medicamentos y el costo. El organismo también desaconseja utilizarlos únicamente para mejorar la apariencia.

Preguntar por esos aspectos permite evaluar una opción terapéutica sin convertirla en un juicio sobre la voluntad del paciente.

En algunas enfermedades, los cambios de hábitos pueden complementar el tratamiento, como ocurre con las medidas que ayudan a controlar la presión arterial, sin suspender por cuenta propia la medicación

Qué preguntar si una receta te genera dudas

Una conversación útil puede empezar con una frase sencilla: “Me cuesta aceptar que necesito este medicamento”. Después, conviene aclarar:

Qué se busca mejorar y cuánto podría tardar en observarse un cambio.

y cuánto podría tardar en observarse un cambio. Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes y qué señales requieren atención.

más frecuentes y qué señales requieren atención. Qué alternativas existen , incluidos tratamientos sin medicamentos cuando correspondan.

, incluidos tratamientos sin medicamentos cuando correspondan. Cuándo se revisará la necesidad de continuarlo y cómo se modificaría o suspendería.

y cómo se modificaría o suspendería. Qué hacer si el costo impide seguirlo o si resulta difícil cumplir los horarios.

El NIMH advierte que las personas pueden responder de manera diferente a un mismo fármaco y que encontrar una opción eficaz y tolerable puede requerir ajustes. Comunicar lo que ocurre es parte de ese seguimiento.

Si ya estás tomando una medicación y quieres dejarla, consulta cómo hacerlo de forma segura. El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento recomienda hablar con el médico o el farmacéutico ante efectos molestos y evitar suspenderla abruptamente por cuenta propia. Llevar anotados los síntomas y una lista de todos los medicamentos y suplementos ayuda a revisar el tratamiento.

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