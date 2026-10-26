Irán asegura que el líder supremo Jameneí goza de buena salud tras días sin mostrarse en público

El jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, aseguró este lunes que el líder supremo del país, Mojtaba Jameneí, se encuentra en perfecto estado de salud tras haberse reunido recientemente con él, cuando lleva más de siete meses sin aparecer en público desde su nombramiento el 8 de marzo.

“En el encuentro que tuve el privilegio de mantener con el líder supremo, observé personalmente que se encuentra en perfecto estado de salud”, afirmó Eyei durante un acto oficial, según informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

De acuerdo con el alto cargo, el líder iraní “está plenamente al tanto de la actualidad nacional e internacional y recibe información a través de diversos canales”, pese a que no ha aparecido en público ni ha difundido mensajes de vídeo o audio desde su elección.

La reunión se celebró el sábado y en ella abordaron diversos asuntos, como la lucha contra la corrupción y la reclamación de indemnizaciones por los daños causados por la guerra de Estados Unidos e Israel iniciada el pasado 28 de febrero contra el país persa, según informó el portal oficial del líder supremo.

El presidente del Parlamento y negociador jefe de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, también se reunió con Jameneí tres días antes que Eyei, con quien abordó la evolución de la guerra, la situación económica del país y la necesidad de reforzar la unidad nacional, según la misma fuente.

El religioso de 56 años fue nombrado líder supremo tras la muerte de su padre, Alí Jameneí, el primer día de los ataques de Israel y Estados Unidos, y desde entonces ha emitido decenas de comunicados, inicialmente leídos por presentadores de televisión y más tarde publicados en X o Telegram.

Antes de su nombramiento, apenas se conocía a Mojtaba Jameneí, ya que el religioso había mantenido un perfil bajo a pesar de desempeñar un papel importante en la oficina de su padre, quien gobernó Irán durante 36 años.

Su ausencia pública, justificada por las autoridades iraníes por motivos de seguridad, ha alimentado las especulaciones sobre su estado de salud tras las heridas que aparentemente sufrió en el ataque que mató a su padre, su esposa y una sobrina.

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