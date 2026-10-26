Nueva York abrirá el 2 de noviembre las solicitudes de ayuda para pagar calefacción

Los propietarios e inquilinos con ingresos limitados podrán solicitar la ayuda regular del Programa de Asistencia de Energía para el Hogar, conocido como HEAP, a partir del 2 de noviembre de 2026. El apoyo permite cubrir parte del costo de calentar la vivienda durante la temporada 2026-2027.

Quiénes pueden recibir la ayuda

HEAP es un programa financiado por el gobierno federal que contempla un beneficio regular por año para los hogares elegibles.

La evaluación considera los ingresos, cuántas personas viven en la casa y cuál es su principal fuente de calefacción.

También influye si hay menores de 6 años, personas de 60 años o más o integrantes con una discapacidad permanente.

Para determinar la elegibilidad se revisan los ingresos mensuales antes de impuestos conforme al tamaño del hogar.

También se consideran beneficios como SNAP, la ayuda para comprar alimentos; Asistencia Temporal; o Seguridad de Ingreso Suplementario bajo la clasificación Código A, correspondiente a vivir solo.

Además, algún integrante del hogar debe ser ciudadano estadounidense o cumplir la categoría migratoria de no ciudadano elegible que establece el programa.

Cuando la familia paga directamente la calefacción según su consumo, el beneficio regular se entrega al proveedor de su fuente principal de calor.

Cómo solicitar HEAP en la ciudad de Nueva York

Las solicitudes podrán presentarse mediante ACCESS HRA, la plataforma de la Administración de Recursos Humanos de la ciudad.

La aplicación móvil gratuita de ACCESS HRA, disponible para iPhone y Android, permite escanear los documentos.

Después de enviar la solicitud, la agencia podría contactar al solicitante para una entrevista de elegibilidad, que puede hacerse por teléfono.

El estado del trámite también puede consultarse en ACCESS HRA.

Otra opción es acudir a una oficina de HEAP o a un centro de orientación participante. Para enviar el formulario LDSS-3421 por fax, utiliza el 917-639-2900.

Por correo, debe dirigirse a Home Energy Assistance Program/HEAP, P.O. Box 1401, Church Street Station, New York, NY 10008.

Si necesitas que te envíen una solicitud o quieres conocer los documentos requeridos, llama al 718-557-1399.

Hasta $8,000 para reemplazar equipos

HEAP también tiene un apoyo para propietarios que necesitan reparar o sustituir una caldera u otro equipo esencial de calefacción.

Esta modalidad abrió el 1 de octubre de 2026 y cubre el costo real del trabajo hasta $4,000 para reparaciones o $8,000 para reemplazos.

Los solicitantes elegibles pueden recibirla una vez cada diez años.

Para pedir el formulario o asistencia, llama al 718-557-1399.

La solicitud puede entregarse en una oficina de HEAP, por fax o mediante la misma dirección postal.

Ayuda para limpieza y mantenimiento

El beneficio de limpieza y puesta a punto también abrió el 1 de octubre. Cubre servicios de hasta $500 para mejorar el funcionamiento seguro y eficiente del sistema.

Puede incluir limpieza del equipo principal, limpieza de chimeneas, reparaciones menores y, cuando sea necesario, instalación de detectores de monóxido de carbono o termostatos programables.

Se solicita por teléfono o presencialmente.

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