Rafa Nadal regresará a las canchas en Las Vegas el próximo 28 de febrero

El legendario extenista español Rafa Nadal confirmó oficialmente su participación en la próxima edición del ‘MGM Slam’, evento de exhibición que se celebrará en la ciudad de Las Vegas el 28 de febrero.

“Tengo muy buen recuerdo de jugar en Las Vegas, la atmósfera y los aficionados estuvieron increíbles. Tengo muchas ganas de competir en el ‘MGM Slam'”, declaró Nadal a través de un mensaje grabado en sus canales oficiales.

La cita marcará la segunda aparición pública del ganador de 22 títulos de Grand Slam en una pista de tenis desde su retirada definitiva del circuito profesional ATP al término de la temporada 2024.

El balear regresa así al escenario estadounidense donde en marzo de 2024 protagonizó el recordado ‘The Netflix Slam’ frente a Carlos Alcaraz.

El torneo exhibición reúne a destacadas figuras del tenis mundial bajo un innovador y dinámico formato de súper tie-breaks y partidos rápidos a diez puntos. La competición, que en su entrega anterior entregó un botín de un millón de dólares en premios, promete volver a ser uno de los grandes atractivos de la agenda tenística a inicios de año.

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