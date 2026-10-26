Sospechosa de atacar a un rabino con una jeringa en Nueva York apuñaló a otro hombre judío horas antes

Una denuncia penal indica que una mujer de Brooklyn supuestamente atacó a dos hombres en el centro de Manhattan antes de cuestionarle a un tercero si era judío e irse cuando este le dijo que era musulmán.

Identificada como Anna Mochalova, de 32 años, fue capturada el sábado en la noche, informaron las autoridades. Enfrenta cargos por crímenes de odio por su vinculación con los ataques que tuvieron cinco minutos de diferencia, dice la denuncia, y que dejaron a un hombre hospitalizado y a otro con un corte en el antebrazo.

La Patrulla de Seguridad Shomrim de Manhattan reconoció la labor de sus voluntarios, el Grupo de Trabajo contra los Crímenes de Odio del Departamento de Policía de Nueva York, los grupos Shomrim de Crown Heights y Queens, y las pistas proporcionadas por el público neoyorquino, que ayudaron a lograr su detención.

“El sospechoso buscado por los dos ataques por delitos de odio ocurridos el miércoles en Midtown Manhattan ya está bajo custodia”, escribió el grupo en la red social X.

ARREST MADE: Thanks to the tireless dedication of our members working alongside the @NYPDnews Hate Crimes Task Force, our partners at @ShomrimCH and @ShomrimofQueens, and the crucial tips called in to our hotline by the public, the suspect wanted for Wednesday’s two hate crime? pic.twitter.com/YWEA4lnGQr — Manhattan Shomrim Safety Patrol (@msspshomrim) October 25, 2026

La detención se produjo tras un llamado público de Manhattan Shomrim en el que pedía testigos y videos de las cámaras de seguridad, cámaras de salpicadero o teléfonos móviles del Diamond District.

La denuncia penal sitúa el primer ataque frente al número 15 de la calle 47 Oeste cerca de las 5:50 del miércoles.

Un hombre vestido con la ropa tradicional judía jasídica dijo a los detectives que una mujer se le acercó y empezó a seguirlo, cruzando la calle cuando él trató de escapar.

De acuerdo con la denuncia, al verse atrapado contra un vehículo, sintió un fuerte dolor punzante en la parte baja de la espalda. Sufrió un corte, sangrado y un dolor intenso.

Los funcionarios informaron que el joven de 26 años fue trasladado al Hospital Bellevue en condición estable.

Alrededor de cinco minutos después, un hombre que llevaba una kipa esperaba para cruzar en la intersección de la Sexta Avenida y la Calle 45 Oeste cuando alguien lo empujó repetidamente por detrás. La denuncia dice que sintió un fuerte pinchazo en el antebrazo derecho.

El hombre se volteó y observó a la mujer que coincidía con la descripción de la primera víctima. Les señalo a los detectives que ella lo amenazó en ruso, alertándoles que tenía un arma y que le dispararía si no se marchaba.

Presuntamente, ella metió la mano dentro de su chaqueta, lo que hizo creer que tenía una pistola, informó Fox News.

Los agentes indicaron que el hombre de 37 años sufrió un corte en el antebrazo y rechazó la atención médica en la escena.

Asimismo, dijo a los investigadores que vio a una mujer acercarse a otro hombre que estaba cerca y preguntarle si era judío. Cuando el hombre respondió que era musulmán, ella se disculpó y se alejó del sitio; consta en la denuncia penal.

La cronología de la denuncia ubica los ataques con cinco minutos de diferencia. El comunicado inicial del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) indicaba tiempos de respuesta policial con dos horas de diferencia.

Un detective del Grupo de Trabajo contra los Crímenes de Odio verificó las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la calle 47 Oeste y creó una imagen fija de la mujer. Otro agente reconoció a Mochalova basándose en interacciones previas con ella, dice la denuncia.

La mujer fue procesada por dos cargos de agresión en segundo grado como delito de odio, un cargo de amenazas en segundo grado como delito de odio y dos cargos de posesión ilegal de armas en cuarto grado y dos cargos de acoso agravado en segundo grado, expresó la fiscalía.

El juez fijó una fianza de $50,000 dólares en efectivo o $150,000 dólares en fianza, la mitad de lo que pedían los fiscales. Su siguiente audiencia ante la corte está pautada para el 29 de octubre.

La abogada de la acusada, Lila Carpenter, de la organización Legal Aid, cuestionó si habían identificado a la persona correcta en la comparecencia del domingo.

“Estas acusaciones son preocupantes. Que sean de mi cliente o no, es otra historia”, expresó Carpenter ante el tribunal.

Por su parte, el grupo activista StopAntisemitism también condenó el ataque denunciado.

“¿Qué le ha pasado a Nueva York, que alguna vez fue un refugio seguro para los judíos?”, escribió el grupo en X.

? HATE CRIME INVESTIGATION: Manhattan Shomrim and the NYPD Hate Crimes Task Force are actively investigating a stabbing that occurred today around 5:45 PM at 47th St. and 5th Ave.



?We are asking for the public's assistance. If you were in the Diamond District/Midtown area? pic.twitter.com/EELGa2ViXO — Manhattan Shomrim Safety Patrol (@msspshomrim) October 22, 2026

Estos ataques se producen en un momento en que los delitos de odio confirmados en toda la ciudad de Nueva York subieron casi un 13% en los primeros nueve meses de este año en comparación con el mismo periodo de 2025, según los números dados por el NYPD.

Los incidentes antisemitas representaron más de la mitad de los 463 delitos de odio confirmados en la ciudad de Nueva York. El departamento registró 245 delitos de odio antisemitas hasta septiembre, frente a los 242 del mismo periodo de 2025.

El NYPD confirmó que su Grupo de Trabajo contra los Delitos de Odio se encuentra investigando los dos incidentes.

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