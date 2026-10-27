Nueva York puede congelar la renta de inquilinos con discapacidad: cómo solicitar la ayuda

Algunos inquilinos con discapacidad en la ciudad de Nueva York pueden evitar aumentos de renta mediante el programa DRIE. Si cumplen los requisitos y son aprobados, continuarán pagando la cantidad que les corresponda aunque el propietario aumente el alquiler.

Cómo funciona la ayuda

DRIE es la Exención de Aumento de Renta para Personas con Discapacidad y forma parte del programa municipal de congelación de renta.

Cuando se aprueba la solicitud, el inquilino continúa pagando su renta congelada.

Si hay un aumento permitido, el propietario recibe un crédito en sus impuestos sobre la propiedad para cubrir la diferencia.

No es necesario pedir permiso al dueño para solicitar la ayuda.

Tampoco se exige haber presentado una declaración de impuestos, y el programa no pregunta por la situación migratoria del solicitante.

Quiénes pueden calificar

Para acceder a DRIE, el solicitante debe tener al menos 18 años, aparecer en el contrato de arrendamiento y vivir en un tipo de vivienda que participe en el programa.

Los ingresos anuales del hogar no pueden superar $50,000. Además, la renta debe representar más de una tercera parte de los ingresos mensuales del hogar.

Por ejemplo, si el ingreso mensual del hogar es de $3,000, una tercera parte equivale a $1,000. En ese caso, la renta tendría que ser mayor de $1,000 para cumplir esa condición.

La persona también debe recibir al menos un beneficio por discapacidad aceptado, como Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), Seguro por Discapacidad del Seguro Social (SSDI), una pensión o compensación por discapacidad de Asuntos de Veteranos, o Medicaid relacionado con una discapacidad.

Qué viviendas participan

La ayuda está disponible para personas que viven en ciertos tipos de vivienda, entre ellos apartamentos donde el gobierno establece límites a los aumentos de renta o controla el precio del alquiler.

También pueden calificar quienes viven en determinados edificios de programas de vivienda asequible, como Mitchell-Lama, o en propiedades administradas por compañías que participan en programas de vivienda regulados.

Si no sabes si tu apartamento pertenece a alguna de estas categorías, puedes llamar al 311 y preguntar si tu vivienda califica para DRIE.

También pueden participar ciertas cooperativas HDFC y de la Sección 213, además de hoteles con renta regulada y unidades de ocupación individual.

Si no sabes qué tipo de vivienda ocupas, puedes pedir orientación antes de presentar la solicitud.

Qué documentos necesitas

La ciudad solicita copias de documentos que comprueben la identidad y la edad, como pasaporte, licencia de conducir o identificación estatal.

También debes presentar prueba de domicilio, como el contrato vigente o un recibo reciente de renta; comprobantes de ingresos de los integrantes del hogar; y una carta que confirme el beneficio por discapacidad que recibes.

Entre los comprobantes de ingresos pueden estar formularios W-2, recibos de pago o cartas de beneficios.

Si presentaste una declaración de impuestos el año anterior, puedes incluirla como comprobante.

Cómo solicitar y renovar la ayuda

La primera solicitud puede presentarse en línea mediante el portal para inquilinos de Nueva York.

También puedes descargar el formulario, disponible en español, o llamar al 311 para pedirlo por correo.

La solicitud impresa y las copias de los documentos deben enviarse a Rent Freeze Program – DRIE, P.O. Box 3179, Union, NJ 07083.

También puedes acudir a un centro de asistencia del Departamento de Finanzas; podría ser necesario hacer una cita.

Para conservar la ayuda, debes renovarla cuando termine tu periodo de beneficio. La renovación en línea puede iniciarse 60 días antes de su vencimiento.

Para recibir ayuda individual con la solicitud, llama al 929-252-7242. Las personas con dificultades auditivas pueden usar el número TTY 212-639-9675.

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