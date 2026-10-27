Milwaukee Brewers aplastan 10-1 a Tampa Bay Rays y quedan a un paso de ganar la Serie Mundial

Los Milwaukee Brewers quedaron a tan solo un triunfo de alzar el primer trofeo de Serie Mundial de su historia tras arrollar este lunes por la noche 10-1 a los Tampa Bay Rays en el Tropicana Field, tomando una ventaja letal e inalcanzable de 3-0 en el Clásico de Otoño.

La escuadra de Wisconsin desató un ataque letal en el quinto episodio al fabricar un rally histórico de ocho carreras con dos outs en la pizarra, marca jamás vista en los anales de la Serie Mundial.

El venezolano Jackson Chourio comandó la ofensiva al irse de 5-4 con una base robada, convirtiéndose en el segundo jugador más joven de la historia de la Serie Mundial en lograr cuatro imparables y un estafado en un mismo encuentro, únicamente por detrás del legendario Ty Cobb en 1908.

William Contreras respaldó el despliegue ofensivo al batear de 5-3 para castigar al abridor dominicano Freddy Peralta (castigado con 5 carreras en 4.2 entradas).

Desde el montículo, el zurdo novato Robert Gasser dictó una cátedra histórica al permitir un solo imparable y enfrentar al mínimo de 18 bateadores en seis entradas de labor, emulando la hazaña lograda por Curt Schilling en 2001 y convirtiéndose en el primer abridor zurdo en conseguirlo en el Clásico de Otoño desde Sandy Koufax con Los Angeles Dodgers en 1965. Con la Serie 3-0 a favor (un escenario donde 21 de 25 equipos han completado la barrida histórica), los Brewers saltarán al terreno del Tropicana Field este martes con la oportunidad de sellar su primer campeonato de Grandes Ligas.

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