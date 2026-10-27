Murió Eric Bauza, la voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas en “Looney Tunes”

Eric Bauza, el actor de doblaje que dio voz a Bugs Bunny, el Pato Lucas y otros personajes emblemáticos de “Looney Tunes”, murió a los 46 años. Sus familiares confirmaron la noticia a través de Instagram, donde destacaron su trayectoria como intérprete de algunos de los dibujos animados más queridos del público.

“Eric Bauza, actor de doblaje galardonado con un premio Emmy y voz actual de icónicos personajes de los Looney Tunes, como Bugs Bunny y el Pato Lucas, además de otros muchos personajes de dibujos animados muy queridos, ha fallecido de forma repentina”, escribieron sus familiares.

Según informó Variety, que tuvo acceso a los registros médicos del forense de Los Ángeles, Bauza falleció el domingo a causa de una enfermedad cardiovascular hipertensiva.

El artista canadiense se convirtió en una de las voces más solicitadas de la animación. Además de interpretar al conejo de la suerte y al irreverente Pato Lucas, estuvo detrás de personajes como Piolín, Elmer Gruñón, el gallo Claudio, Porky y el Correcaminos, un repertorio que lo vinculó con distintas generaciones de espectadores.

Una carrera reconocida con tres premios Emmy

La trayectoria de Bauza abarcó películas y series de televisión. Su voz formó parte de “Space Jam”, “Looney Tunes Cartoons” y la recientemente estrenada película “Coyote vs. Acme”, entre otras producciones.

Su trabajo también recibió importantes reconocimientos de la industria. El actor obtuvo cinco nominaciones a los premios Daytime Emmy por su participación en “Looney Tunes Cartoons”, “Muppet Babies” (“Los pequeños Muppets”) y “The Adventures of Puss in Boots” (“Las aventuras del gato con botas”).

Además, ganó tres premios Emmy en la categoría infantil y familiar por sus interpretaciones en “Teen Titans Go!” (“Los jóvenes Titanes”), “Bugs Bunny Builders” y “Looney Tunes Cartoons”. También fue nominado por “Daffy in Wackyland”, producción conocida en español como “Lucas en Wackyland”.

Dos proyectos pendientes tras su fallecimiento

Bauza trabajaba en dos producciones que todavía se encontraban en fase de preproducción cuando murió. Una de ellas era “Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical”, en la que tenía previsto interpretar nuevamente al Pato Lucas.

El segundo proyecto era “The Dragon Masters”, una producción en la que daba voz al personaje de Shogun King.

Su participación en estos títulos prolongaba una carrera dedicada a la interpretación vocal, un oficio que exige construir personalidades reconocibles únicamente a través de la voz. Con sus actuaciones, Bauza mantuvo vivos a personajes clásicos de la animación y contribuyó a que siguieran presentes en nuevas películas y series.

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