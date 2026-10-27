Noah Wyle es elegido por People como el hombre más sexy del mundo en 2026

Noah Wyle fue elegido el hombre más sexy del mundo en 2026 por la revista People, un reconocimiento que tomó por sorpresa al actor de 55 años, conocido actualmente por protagonizar la serie médica “The Pitt”. Según la publicación, su elección responde a su “intensidad cautivadora” y su “aspecto de galán de cine”.

En una entrevista con la revista, el intérprete reconoció que no esperaba recibir una distinción de este tipo y que su primera reacción fue de incredulidad: “No podía creerlo”. Luego añadió: “Pensé que era una broma; jamás imaginé que recibiría un honor así”.

Su esposa, Sara, de 46 años, tuvo que convencerlo de que el reconocimiento era real y de que tenía méritos para recibirlo. Wyle explicó que ella valoró aspectos de su vida que van más allá de su apariencia física.

“Ella cree que soy un buen tipo, y que mi forma de ser, el padre y el esposo que soy, merecen ser destacados”, comentó el actor. Finalmente, aceptó la elección con una respuesta que refleja su sorpresa: “Así que pensé: ‘Bueno, si tú lo dices…'”.

De “ER” al éxito de “The Pitt”

Aunque una nueva generación de espectadores lo identifica con el doctor Michael “Robby” Robinavitch, protagonista de “The Pitt”, Wyle lleva décadas vinculado a las historias hospitalarias. Su salto a la popularidad llegó con “ER” (“Urgencias”), donde interpretó al estudiante de medicina y luego doctor John Carter.

En aquella producción compartió pantalla con actores como George Clooney, Anthony Edwards, Sherry Stringfield y Julianna Margulies. Su trabajo en la serie le valió tres nominaciones a los Globos de Oro y cinco a los premios Emmy.

Años después, el actor regresó a los pasillos de un hospital ficticio con “The Pitt”, producción de HBO en la que encarna a un médico adjunto que enfrenta la presión diaria de un servicio de urgencias. La interpretación le ha dado nuevos reconocimientos, entre ellos el Globo de Oro al mejor actor en una serie dramática en 2026 y dos premios Emmy consecutivos en esa misma categoría, en 2025 y 2026.

La tercera temporada del drama médico tiene previsto su estreno en enero de 2027.

People entrega este reconocimiento desde 1985 y ha elegido a figuras del entretenimiento de distintas generaciones. Entre los nombres que han recibido el título están John Legend, Michael B. Jordan, Denzel Washington e Idris Elba.

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