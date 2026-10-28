4 alimentos que necesitas después de los 60, según expertos

Después de alcanzar los 60, los adultos necesitan una dieta nutritiva que los mantengan activos al despertar. La doctora Tara Collingwood, dietista deportista registrada y autora de libros de nutrición, destacó algunas alternativas que, además de ser deliciosas, no representan un gasto mayor para incluirlas en la dieta.

Asimismo, el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos señala que los adultos mayores pueden necesitar menos calorías, pero deben seguir obteniendo suficientes proteínas, vitaminas y minerales.

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4 alimentos para comenzar el día con energía después de los 60

1. Batata o papa dulce

La batata contiene carbohidratos, fibra y potasio. Los carbohidratos son una fuente de energía para el organismo, mientras que el potasio contribuye al funcionamiento de los músculos y los nervios.

Algunas ideas sencillas para el desayuno con batatas son “rodajas de batata asada con huevos o batata asada sobrante con mantequilla de frutos secos”, dice Collingwood.

2. Huevos

Los huevos aportan proteínas de alta calidad y vitamina B12, un nutriente necesario para la formación de glóbulos rojos y el funcionamiento del sistema nervioso. Mantener una ingesta adecuada de proteínas ayuda a preservar la masa muscular, algo especialmente importante con el envejecimiento.

“Empezar el día con proteínas ayuda a prevenir bajones de energía más tarde. Son fáciles de preparar y quedan bien tanto en desayunos dulces como salados”, afirma Collingwood.

3. Yogur griego

El yogur griego natural proporciona proteínas y calcio, importantes para los músculos y los huesos. Puedes combinarlo con fresas, arándanos o avena para sumar fibra y otros nutrientes.

Tara Collingwood explica que “el yogur griego aporta proteínas en pequeñas cantidades, lo cual es útil cuando el apetito disminuye”. La experta añade que además “favorece la musculatura y proporciona energía constante sin los picos y bajones que produce la cafeína”.

4. Frutas enteras y semillas

El consumo de frutas enteras es ideal para todas las edades, pero especialmente después de los 60 años. Aportan fibras, vitaminas, minerales y son ideales para comenzar el día. Por ejemplo, el banano y manzana aportan potasio, azúcares naturales y fibra, mientras que el aguacate ofrece energía duradera, grasas saludables y textura suave.

Asimismo, los frutos secos son ricos en magnesio y grasas buenas que combaten el agotamiento mental y muscular. Por su parte, la quinoa combina carbohidratos y proteínas vegetales. Preparada con leche o bebida de soja sin azúcar, canela y fruta, ofrece un desayuno variado. También puedes cocinarla con verduras y huevo para una opción salada.

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