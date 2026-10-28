Hospitales Northwell buscan personal de limpieza en Nueva York: hasta $28.86 por hora

Northwell Health tiene una vacante de limpieza de tiempo completo en Nueva York, con un sueldo de $27.17 a $28.86 por hora. El puesto contempla un turno de 7:00 a. m. a 3:00 p.m. y combina limpieza, desinfección y manejo de suministros.

Qué requisitos son obligatorios

La persona seleccionada debe saber utilizar carros de limpieza, máquinas para el cuidado de pisos, aspiradoras, raspadores, cepillos, cubetas, trapeadores, herramientas de mango largo y otros equipos necesarios para el trabajo.

También se requiere conocer los procedimientos adecuados para manejar residuos médicos regulados y basura común.

Northwell pide capacidad para trabajar de manera independiente y seguir instrucciones, además de atención a los detalles, habilidades de comunicación y organización y facilidad para relacionarse con otras personas.

Se prefiere que los candidatos hayan terminado la preparatoria o tengan un certificado equivalente, como el GED.

Lo mismo ocurre con tener al menos un año de experiencia previa en limpieza dentro de un entorno de atención médica: ambos aparecen como cualidades deseables.

Qué tareas tendrá que realizar

El trabajo incluye limpiar y desinfectar superficies altas y bajas, desde rejillas de ventilación y techos hasta pisos, muebles y bordes de ventanas.

La persona contratada deberá barrer, trapear y realizar tratamientos de mantenimiento de pisos, como retirar acabados anteriores, aplicar nuevos acabados y pulir superficies.

También limpiará paredes, camas, teléfonos, cristales, superficies de acero inoxidable, elevadores, baños, puertas, divisiones, zoclos, cunas y moisés.

Otras funciones incluyen aspirar y lavar alfombras, recolectar ropa de cama y basura, preparar los residuos para su manejo y utilizar equipos de compactación.

Las tareas pueden abarcar cambiar la ropa de cama, tender camas y limpiar y desinfectar cortinas o cubiertas de ventanas.

El anuncio también menciona áreas exteriores, como aceras, bordillos y muelles de carga.

Además de limpiar, deberá reportar desperfectos

El empleado tendrá que acomodar y trasladar muebles, colchones, equipos y suministros, así como reponer y transportar materiales.

Cuando encuentre una condición insegura o un desperfecto menor, deberá informarlo al supervisor o al departamento de Ingeniería.

Otra responsabilidad consiste en registrar las altas de pacientes en el sistema que permite dar seguimiento a la disponibilidad de camas.

También podrán asignarse otras tareas relacionadas con el puesto.

Cómo se determina el sueldo

El rango exacto publicado va de $27.1701 a $28.8579 por hora.

Northwell explica que la remuneración base puede depender de la experiencia, educación, credenciales, ubicación, contratos negociados, presupuesto y otros factores aplicables.

La vacante pertenece a la categoría de Servicios Ambientales y Ropa de Cama y tiene el número de identificación 202208.

Dónde presentar la solicitud

Las personas interesadas pueden consultar la vacante Housekeeper en el portal de Northwell y seleccionar ‘Apply Now’ para iniciar su postulación.

Para identificar la oferta correcta, confirma el número 202208, la ubicación en Nueva York y el turno de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Northwell señala que mantiene una política de igualdad de oportunidades y de trato para solicitantes y empleados, conforme a las características protegidas por la ley.

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