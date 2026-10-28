Neymar suspendido por dos partidos en Brasil por la “Ley Vinícius”

La Justicia Deportiva de Brasil confirmó este miércoles una sanción de dos partidos de suspensión para Neymar Jr., delantero del Santos, por haber incurrido en una infracción directa a la denominada ‘Ley Vinícius’ durante el partido disputado el pasado sábado frente al Bahia (1-1) en Vila Belmiro.

La segunda comisión disciplinaria del Superior Tribunal de Justicia Deportiva (STJD) determinó que el astro brasileño violó el reglamento que prohíbe a los jugadores taparse la boca para hablar o increpar a sus rivales sobre el terreno de juego.

El incidente ocurrió antes de iniciar el segundo tiempo, cuando Ney se cubrió el rostro con la mano al encarar al mediocampista Rodrigo Nestor. Tras el aviso del VAR, el colegiado expulsó al futbolista paulista, cuyo comportamiento posterior (acudiendo al banquillo rival a protestar) quedó registrado negativamente en el acta arbitral.

Durante la audiencia, el instructor del caso, Delmiro Campos, justificó la medida al indicar que el gesto “vulnera la transparencia de la competición y la ética deportiva”, agregando que en un contexto de enfrentamiento la ilicitud del acto es “incuestionable”.

Por su parte, la defensa de Neymar, liderada por el letrado Marcelo Mendes, argumentó que el futbolista actuó “de forma instintiva” en medio de un intercambio sin animosidad. Aunque algunos integrantes de la comisión propusieron hasta cuatro encuentros de castigo, la mayoría fijó la sanción en dos compromisos, fallo que será recurrido por el Santos ante el pleno del tribunal.

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