¿Qué pasa cuando te quitan el apéndice? Cómo afecta la digestión y qué cambia después

Después de una operación de apendicitis, las preguntas suelen aparecer cuando pasa la urgencia: ¿voy a digerir igual?, ¿tendré que cambiar mi alimentación?, ¿perdí una parte importante de mis defensas?

La respuesta es tranquilizadora: la mayoría de las personas puede llevar una vida normal sin apéndice. Una vez completada la recuperación, generalmente no necesita una dieta especial ni cambios permanentes en su actividad física, según el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos (NIDDK).

Eso no significa que el apéndice carezca de función. La idea de que es una pieza inútil quedó atrás: participa en la inmunidad intestinal y está relacionado con las bacterias que habitan el intestino. Sin embargo, tener una función no lo convierte en un órgano indispensable.

Para qué sirve el apéndice y qué pasa con las defensas

El apéndice es una pequeña prolongación con forma de tubo unida al comienzo del intestino grueso, habitualmente situada en la zona inferior derecha del abdomen.

Contiene tejido con células del sistema inmunitario y puede actuar como refugio de bacterias beneficiosas para el intestino. Cleveland Clinic explica que estas funciones contribuyen al equilibrio de la microbiota, el conjunto de microorganismos que viven en el organismo.

Su extracción no equivale a quedarse sin defensas. El resto del intestino y del sistema inmunitario puede compensar su ausencia, y la mayoría de las personas continúa con una vida saludable. Por eso, tampoco sería preciso afirmar que quitarlo no tiene ninguna consecuencia biológica: lo importante es que esos cambios no suelen traducirse en limitaciones cotidianas importantes.

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¿Cambia la digestión o hay que comer diferente?

En general, no se necesita una alimentación especial de por vida por haber perdido el apéndice. Conviene distinguir esa situación de los primeros días después de la operación, cuando el aparato digestivo y el cuerpo todavía se están recuperando.

En el hospital, el equipo médico determina cuándo comenzar a beber y comer. Según Johns Hopkins Medicine, en algunos pacientes se permiten líquidos pocas horas después de la cirugía y luego se incorporan alimentos sólidos de manera gradual. La progresión depende del procedimiento y de la evolución individual.

También pueden presentarse molestias en el abdomen o alrededor de las incisiones. Después de una laparoscopia, parte del dolor puede estar relacionado con el gas utilizado durante la intervención. Estas molestias del posoperatorio no significan, por sí solas, que la digestión haya quedado alterada permanentemente.

Si aparecen problemas digestivos persistentes después de recuperarse, conviene consultar para identificar su causa, en lugar de atribuirlos automáticamente a la falta del apéndice.

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Cuánto tarda la recuperación y cuándo volver a la rutina

No todas las apendicectomías —el nombre médico de la extracción del apéndice— tienen la misma recuperación. Importa si se realizó mediante laparoscopia o cirugía abierta y, especialmente, si el apéndice se había perforado o se había formado un absceso.

MedlinePlus señala que muchas personas reciben el alta en uno o dos días y retoman sus actividades habituales en las semanas siguientes. Recuperar por completo la energía puede llevar más tiempo. Cuando hubo perforación o una acumulación de pus, la evolución suele ser más lenta y compleja. El alta hospitalaria no significa que ya se puedan retomar todos los esfuerzos.

El regreso al trabajo, al gimnasio o a las tareas que exigen cargar peso debe ajustarse a las indicaciones del cirujano. Caminar y recuperar movimiento de forma gradual puede formar parte del proceso, pero las actividades intensas requieren autorización médica.

Aunque la operación suele ser segura, puede tener complicaciones, como infección, abscesos o una obstrucción intestinal. Estos riesgos corresponden a la enfermedad y al procedimiento quirúrgico; no deben confundirse con una supuesta incapacidad para vivir sin el órgano.

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Qué síntomas requieren atención después de la cirugía

La evolución debería mostrar una mejoría progresiva. Johns Hopkins recomienda contactar al equipo médico si aparecen:

Fiebre o escalofríos.

Enrojecimiento, hinchazón, sangrado o secreción en la herida.

Dolor que aumenta, especialmente alrededor de la incisión.

Vómitos o imposibilidad de comer o beber.

Dolor, cólicos o distensión abdominal.

Falta de evacuación durante dos días o más, o diarrea acuosa que dura más de tres días.

La dificultad para respirar también requiere atención inmediata. Las instrucciones de alta deben indicar a quién llamar y cómo actuar ante estos síntomas.

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