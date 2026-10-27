Sylvester Stallone defiende a su hija: “Por supuesto que es nepotismo, idiota”

Sylvester Stallone no tiene intención de disculparse por abrirle las puertas de Hollywood a su hija Scarlet Rose Stallone. El actor defendió la participación de la joven en “Tulsa King” con una respuesta contundente a quienes cuestionan el nepotismo en la industria del entretenimiento.

“Por supuesto que es nepotismo, idiota. Para eso somos padres, queremos lo mejor para nuestros hijos. Así que, obviamente, les damos todas las ventajas”, afirmó el protagonista de “Rocky” en una entrevista con “USA Today”.

A sus 80 años, Stallone considera que ayudar a los hijos a conseguir oportunidades profesionales no debería verse necesariamente como algo negativo. En su opinión, los padres tienen la responsabilidad de facilitarles el camino, aunque eso implique aprovechar sus contactos y su propia posición.

“Primero dicen: ‘El nepotismo es terrible’. Yo les digo: ‘Por favor, no eres un buen padre si no has practicado un poco de nepotismo. De lo contrario, obviamente, no te importan tus hijos, porque ellos son lo primero'”, sostuvo.

El actor, sin embargo, reconoce que contar con una ventaja familiar no garantiza el éxito. Para él, conseguir un papel puede ser más sencillo cuando se tiene un apellido reconocido, pero conservarlo exige demostrar las capacidades necesarias.

“¿Pueden mantener ese nivel de excelencia? Eso está fuera de nuestras manos”, señaló. “Puedes abrirles la puerta, veremos si tienen la capacidad de atravesarla”.

En declaraciones a “Entertainment Weekly”, Stallone también admitió que entiende los cuestionamientos sobre la facilidad con la que su hija consiguió el trabajo. “La gente dirá: ‘Consiguió ese trabajo, fue demasiado fácil’. Tienen razón. Quizá lo fue. Pero, para mantenerlo y estar frente a millones de personas, o tienes talento o no lo tienes”, declaró.

El papel de Scarlet Rose Stallone en “Tulsa King”

Scarlet Rose Stallone, de 24 años, interpreta a Spencer, una joven que pasó de trabajar como barista a cuidar caballos y atender los establos de Fennario Ranch. Su personaje apareció en la primera temporada como parte del elenco recurrente y ahora tiene una participación más amplia en la cuarta entrega.

En la serie, Spencer llega al rancho por decisión de Dwight “The General” Manfredi, el mafioso neoyorquino interpretado por su padre. Tras pasar 25 años en prisión, el personaje se instala en Tulsa, Oklahoma, con la intención de construir un nuevo imperio criminal.

La cuarta temporada de “Tulsa King” se estrenó el 16 de octubre de 2026 en Paramount+, con nuevos episodios cada viernes.

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