Pantallas: qué ver en cines y streaming del 30 de octubre al 1 de noviembre

La cartelera de este fin de semana reúne crimen, acción, historias de guerra y documentales que exploran los límites humanos. En “The Only Living Pickpocket in New York”, un ladrón termina perseguido por una peligrosa organización criminal, mientras “The Mongoose” lleva a Liam Neeson a una huida a toda velocidad por Estados Unidos. Por su parte, “The Mosquito Bowl” recupera un episodio de la Segunda Guerra Mundial y “Everest: The Other Side” sigue una hazaña deportiva marcada por el amor y la pérdida. No te pierdas nuestras recomendaciones.

The Only Living Pickpocket in New York

Un carterista de casi 70 años, una fortuna en criptomonedas y una organización criminal dispuesta a todo son los ingredientes de “The Only Living Pickpocket in New York”, un thriller que lleva a su figura principal a una persecución en plena Gran Manzana digitalizada.

Harry Lehman, interpretado por John Turturro, intenta sobrevivir con un oficio cada vez menos rentable y mantener a su esposa, que tiene una discapacidad. En una ciudad donde el efectivo escasea y los movimientos digitales dejan rastros, sus oportunidades se reducen. Todo cambia cuando roba una billetera USB sin saber que pertenece a Dylan Diamond, encarnado por Will Price, el heredero de una poderosa familia mafiosa.

Después de empeñar los objetos sustraídos con su amigo Ben, interpretado por Steve Buscemi, Harry descubre que el robo lo ha puesto en la mira de los criminales. Mientras el detective Warren, a quien da vida Giancarlo Esposito, sigue sus pasos, el protagonista debe encontrar la manera de devolver el botín antes de sufrir las represalias de la organización, encabezada por Moira, personaje de Jamie Lee Curtis.

El reparto también incluye a Tatiana Maslany como Kelly, Victoria Moroles como Eve, Karina Arroyave como Rosie, la esposa de Harry, y Jack Mulhern como Bryce. Noah Segan escribe y dirige la película. Se estrena mañana 30 de octubre.

The Mosquito Bowl

La producción recupera la historia de cuatro estrellas universitarias que dejaron el deporte para alistarse en los Marines. Crédito: Netflix

El fútbol americano y la Segunda Guerra Mundial se cruzan en “The Mosquito Bowl”, un drama histórico dirigido por Peter Berg y basado en el libro de no ficción de Buzz Bissinger.

Tras el ataque a Pearl Harbor, cuatro estrellas del fútbol americano universitario deciden abandonar sus carreras deportivas y alistarse en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Su destino es el Pacífico, donde las tropas se preparan para la batalla de Okinawa, prevista para diciembre de 1944.

En medio de esa espera, los militares organizan un partido que pasaría a la historia como el Mosquito Bowl. El encuentro reúne a algunos de los mejores jugadores de la época y representa un momento de camaradería antes de enfrentarse a un combate del que muchos no regresarían.

La película cuenta con Bill Skarsgård, Nicholas Galitzine, Ray Nicholson y Tom Francis en su elenco principal. Su historia pone el foco en el contraste entre las promesas de jóvenes deportistas y la crudeza de una guerra que amenaza con arrebatárselo todo. Disponible en la gran pantalla a partir del viernes 30 de octubre.

The Mongoose

Nuevamente, Liam Neeson será la figura principal de una cinta de acción, uno de sus géneros más reconocidos. Crédito: Samuel Goldwyn Films | Cortesía

El actor británico-irlandés, Liam Neeson, interpreta a un veterano de guerra que debe escapar de las autoridades en “The Mongoose”, un thriller de acción dirigido por Mark Vanselow.

Ryan “Fang” Flanagan, el personaje de Neeson, es un militar altamente condecorado que termina acusado falsamente de un crimen. Sin intención de entregarse por algo que no hizo, emprende una huida a bordo de un Mustang Shelby y desata una persecución policial a través de Estados Unidos. Marisa Tomei, Ving Rhames y Michael Chiklis completan el reparto de la cinta.

La carrera se transmite en directo por televisión y despierta el interés del público, que sigue los movimientos del fugitivo e incluso celebra sus intentos por escapar. Mientras las autoridades intentan detenerlo, Ryan recibe ayuda secreta de antiguos compañeros de su batallón de las Fuerzas Especiales. Estreno en cines este viernes.

Everest: The Other Side

El documental combina imágenes de alta montaña con la historia personal de dos destacados esquiadores. Crédito: National Geographic Documentary Films | Cortesía

El amor, el duelo y una hazaña deportiva extraordinaria se encuentran en “Everest: The Other Side”, documental de National Geographic Documentary Films dirigido por Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, los cineastas ganadores del Oscar por “Free Solo”.

La producción sigue a los esquiadores de alta montaña Jim Morrison e Hilaree Nelson, una pareja que compartía el sueño de convertirse en la primera en ascender la cara norte directa del Everest y descenderla esquiando. Esta ruta, considerada una de las más peligrosas y codiciadas del planeta, nunca se había completado con éxito de esta manera.

El proyecto quedó marcado por la muerte de Nelson, quien falleció en septiembre de 2022 a causa de una avalancha en el monte Manaslu. Tras perder a su pareja, Morrison decidió regresar a la montaña para cumplir la promesa que se hicieron.

El 15 de octubre de 2025, alcanzó la cima, esparció las cenizas de Nelson y completó el descenso histórico. Con imágenes aéreas y tomas en primera persona captadas a más de 8,800 metros de altura, el documental retrata tanto el desafío físico como el proceso de duelo de Morrison. La producción llegará a las salas el 30 de octubre.

Blind AF

Shawn Cheshire compitió en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, menos de una década después de perder la vista. Crédito: Prime Video | Cortesía

La propuesta adicional llega con “Blind AF”, documental dirigido por Gina LeVay Goldstein que sigue la historia de Shawn Cheshire, veterana del Ejército estadounidense y campeona paralímpica que perdió la vista a los 36 años tras sufrir una lesión cerebral en 2009.

Mientras trabajaba como paramédica y criaba a sus dos hijos, Cheshire atravesó una depresión grave y buscó tratamiento en un hospital de la Administración de Veteranos. Con el apoyo de los deportes adaptados y la atención para el trastorno de estrés postraumático complejo, comenzó a reconstruir su vida y a afrontar experiencias dolorosas de su pasado.

En menos de tres años, llegó a competir en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y se convirtió en 13 veces campeona nacional de paraciclismo de Estados Unidos. También estableció el récord mundial de cruce del Gran Cañón por parte de una persona ciega.

En 2021, emprendió un recorrido de más de 5,700 kilómetros en bicicleta por Estados Unidos que completó en 60 días, convirtiéndose en la primera persona ciega en cruzar el país en solitario sobre una bicicleta convencional. A través de entrevistas, diarios, sesiones de terapia, animación y material de archivo, el documental muestra el camino de Cheshire hacia la independencia y la recuperación emocional. “Blind AF” ya está disponible en Prime Video.

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