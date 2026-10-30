¿Actuado o verdad? Karol G y Young Miko se acercan demasiado durante un concierto

Durante este jueves, la cantante Young Miko se presentó en el Kia Center junto a miles de personas y, aunque les regaló un gran espectáculo a sus seguidores, hubo un momento que atrapó todas las miradas de la noche junto a Karol G.

La colombiana fue la invitada especial de la boricua, sorprendiendo a todos los presentes y, más aún, cuando interpretó “Sin Pausa” con Miko.

Karol G y Young Miko se muestran muy cercanas

El momento más comentado fue justamente el junte en tárima de estas dos cantantes del género urbano, mostrando un momento de mucha cercanía, algunos roses que llamaron la atención y miradas llenas de complicidad en medio de su interpretación.

De acuerdo al video compartido por el portal Lamusica.pe, la “Bichota” entró al escenario con ropa deportiva, que incluía un largo sweater y un pasamontañas color rosado, algo que podría tratarse de un personaje del momento.

Eso debido a que durante su participación cantó cara a cara con Miko y se mostraron con bastante cercanía, lo que despertó algunos comentarios por parte de sus fans.

Algunos simplemente alabaron la puesta en escena, conscientes de que Karol se metió en el papel, y otros juzgaron a la colombiana; despertaron incluso rumores sobre sus preferencias de género. Sin embargo, todo se quedó en el show y el público quedó sumamente satisfecho con la colaboración que le regaló Karol a Miko en el escenario.

La artista colombiana también aprovechó para interpretar “Dispo” junto a la boricua y también hizo disfrutar a los presentes con su mayor éxito reciente, “Bby Wow”, correspondiente a su disco “No me arrepiento de Sentir Tanto“.

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