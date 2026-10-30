Minecraft llega a American Dream: una aventura para vivir en familia cerca de Nueva York

Para muchos padres, Minecraft es ese mundo de bloques que sus hijos conocen al detalle y que ellos apenas alcanzan a entender cuando miran la pantalla. En noviembre habrá una oportunidad para explorarlo juntos: Minecraft Experience: Villager Rescue llegará a American Dream, con un recorrido interactivo en el que toda la familia podrá participar de una aventura.

La experiencia abrirá el 13 de noviembre de 2026 y permanecerá hasta el 28 de febrero de 2027, en el tercer piso del complejo de East Rutherford, Nueva Jersey. Para quienes viven en Nueva York o planean visitar la región durante las fiestas, será una nueva salida bajo techo para sumar al calendario.

Una aventura interactiva de aproximadamente 55 a 60 minutos a través de 8 salas temáticas y biomas. Crédito: Minecraft Experience | Cortesía

Una misión que se juega caminando

La propuesta traslada elementos del videojuego a un recorrido de aproximadamente 55 minutos. Los visitantes atraviesan distintos ambientes, reúnen recursos y colaboran para rescatar a los aldeanos. Un dispositivo llamado Orb of Interaction, que se ilumina y vibra, permite interactuar con el entorno y acompaña las acciones de la aventura.

Para los aficionados, el atractivo estará en reconocer personajes y paisajes que suelen encontrar en la pantalla. Para quienes nunca jugaron, la organización aclara que no hace falta tener experiencia previa. Esa posibilidad de entrar sin conocer las reglas puede convertir la visita en un intercambio familiar: por una vez, los niños podrán ser quienes expliquen a los adultos cómo funciona ese universo.

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Cuánto cuestan los boletos

La página oficial anuncia estas tarifas iniciales: la entrada general tiene un valor desde $39.99. Y el paquete para familiares y amigos, de 3 a 10 boletos, desde $34.99 por persona.

Los precios cambian según el día y la disponibilidad. Además, se agregan cargos de servicio e impuestos durante la compra. Antes de elegir una fecha, conviene avanzar hasta el resumen del pedido para comprobar cuánto pagará todo el grupo.

Como referencia, cuatro entradas a la tarifa inicial del paquete sumarían $139.96 antes de cargos e impuestos. A ese presupuesto habrá que añadir el traslado y cualquier consumo durante la salida.

Qué saber antes de ir con niños

Aunque admite visitantes de todas las edades, la experiencia está diseñada para que los niños de 7 años en adelante puedan participar plenamente. Los menores de 16 deben entrar acompañados por un adulto y los niños de 2 años o menos no necesitan boleto.

El recorrido incluye momentos oscuros, sonidos fuertes y proyecciones en movimiento. No se permiten cochecitos: los pequeños que todavía no caminan deberán ser cargados por su cuidador.

Son detalles que vale la pena considerar antes de reservar, especialmente si la familia viaja con niños de edades muy diferentes. Una actividad que entusiasma a un hermano mayor puede resultar intensa para uno pequeño.

Dónde queda y cómo llegar desde Nueva York

Minecraft Experience estará en American Dream, 1 American Dream Way, East Rutherford, en el nivel 3, zona B.

Para llegar desde Manhattan, el organizador señala el autobús 355 de NJ Transit desde Port Authority Bus Terminal. Recomienda revisar las salidas y los servicios de regreso antes de viajar, porque la disponibilidad entre semana es limitada. Quienes vayan en automóvil también deberían prever tiempo adicional cuando haya eventos en el cercano MetLife Stadium.

Los boletos y las fechas disponibles pueden consultarse en el sitio oficial de Minecraft Experience en American Dream. Para recorrer la aventura juntos, lo mejor es reservar el mismo horario para todo el grupo y llegar con unos minutos de anticipación.

La idea es que quede cálida y periodística, con una entrada que conecte con las familias y los datos prácticos integrados con naturalidad.

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