Cómo visitar American Dream desde Nueva York: atracciones, transporte y gastos que debes considerar

En una misma salida se puede llevar traje de baño o ropa para esquiar. La elección parece extraña hasta que se conoce American Dream, el complejo de East Rutherford, Nueva Jersey, donde un parque acuático comparte dirección con una pista de nieve, montañas rusas, tiendas y restaurantes.

Para quienes viven en Nueva York, es una alternativa para cambiar de escenario sin organizar un viaje largo. Para quienes están de vacaciones, puede convertirse en una excursión familiar cuando apetece hacer una pausa de museos, miradores y caminatas por Manhattan. Buena parte de su atractivo está bajo techo, aunque el traslado sigue sujeto al clima y al tránsito.

Es un destino completamente techado e ideal para visitarlo en cualquier época del año. Ofrece una combinación sin igual de parques temáticos y tiendas de marcas exclusivas. Crédito: American Dream | Cortesía

La clave para disfrutarlo es llegar con una idea de lo que se quiere hacer. American Dream se organiza mejor alrededor de una o dos actividades que intentando recorrerlo todo. Cada entrada, cambio de ropa y pausa para comer ocupa tiempo; sumar propuestas sin mirar el reloj puede terminar en una jornada más agotadora que entretenida.

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Qué hacer en American Dream según el tipo de paseo

Las grandes atracciones ofrecen experiencias bastante diferentes. Elegir una como centro de la visita permite ordenar el resto del día.

La oferta permite organizar desde una salida centrada en el agua hasta un primer acercamiento a los deportes de nieve. Los horarios y la disponibilidad deben revisarse para cada espacio, porque no necesariamente coinciden.

Si viajas con niños de distintas edades, empieza por comprobar las restricciones de estatura y las condiciones de acompañamiento. Una atracción que entusiasma a un adolescente puede no servir como actividad principal para un hermano pequeño.

En Big SNOW, además, hay una diferencia importante entre comprar acceso a la pista y contratar un paquete con equipo. El boleto de acceso no incluye alquileres; quienes los necesitan deben elegir el producto correspondiente. También conviene revisar qué prendas están incluidas y cuáles hay que llevar.

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Cómo llegar desde Manhattan sin automóvil

La conexión directa es el autobús 355 de NJ Transit desde Port Authority Bus Terminal. Permite llegar a American Dream sin transbordos. Antes de comprar entradas para una actividad, consulta los horarios de ida y regreso en el planificador de NJ Transit.

Este paso importa especialmente entre semana, cuando el servicio es más limitado. Los fines de semana hay más opciones, pero tampoco conviene llegar a la terminal suponiendo que el siguiente autobús saldrá enseguida.

NJ Transit indica que el trayecto puede hacerse en menos de 30 minutos con tránsito normal. Para organizar una reserva, sin embargo, añade margen para llegar a Port Authority, encontrar la puerta de embarque y caminar hasta la atracción una vez dentro del complejo. La promoción familiar Family SuperSaver no se aplica a la ruta 355.

El precio vigente del viaje debe comprobarse al seleccionar la ruta y los pasajeros en los canales oficiales. Incluye desde el comienzo ambos trayectos en el presupuesto.

Si vas en auto: estacionamiento y eventos en MetLife

La dirección es 1 American Dream Way, East Rutherford, NJ 07073. Tener el vehículo puede resultar cómodo para transportar ropa, compras o equipo, pero al costo del combustible hay que sumar peajes y estacionamiento.

El complejo publica 15 minutos iniciales gratuitos y luego una tarifa base de $6 por vehículo durante la visita; su página del parque acuático indica que se añaden impuestos. También existen condiciones y tarifas específicas para estacionamiento relacionado con eventos de MetLife Stadium. Revisa la información de tu fecha antes de viajar.

Guardar una foto del sector y nivel donde quedó el auto es una precaución sencilla que se agradece al final de una jornada con niños, bolsos y cansancio.

Con una extensión de más de 3.3 millones de pies cuadrados, American Dream se posiciona como el segundo centro comercial más grande de los Estados Unidos. Crédito: American Dream | Cortesía

Cuánto cuesta la visita y qué se paga por separado

No hay que confundir una entrada a una atracción con un pase para todo American Dream. Por ejemplo, el boleto de Nickelodeon Universe no incluye DreamWorks Water Park, Big SNOW ni las demás experiencias. El parque acuático establece la misma separación respecto del resto de las atracciones.

Hay paquetes combinados, pero su conveniencia depende del itinerario. Comprar dos parques puede reducir el precio respecto de adquirirlos por separado y, aun así, resultar una mala elección si la familia solo tiene tiempo o energía para uno. Consulta las condiciones de uso antes de pagar.

Es más útil completar esta cuenta para una fecha concreta que quedarse con una tarifa “desde”. Antes de confirmar, comprueba también las condiciones de cambios y cancelación.

Compras, comida y horarios: qué revisar antes de salir

Para combinar entretenimiento y compras, deja un bloque de tiempo definido para cada cosa. Quien sale de un parque acuático todavía tendrá que cambiarse y reorganizar sus pertenencias; quien termina una sesión en la nieve quizá prefiera sentarse a comer antes de entrar en otra actividad.

El directorio de American Dream permite localizar los espacios que interesan y evitar recorridos innecesarios. Para comer, consulta el listado de restaurantes y decide si buscas una pausa rápida o una comida con más tiempo.

Si piensas ir un domingo, verifica el horario de las tiendas concretas que quieres visitar. No des por hecho que un local comercial, un restaurante y un parque funcionarán de la misma manera. La información actual de NJ Transit anuncia compras dominicales en el complejo, pero eso no sustituye la comprobación de cada establecimiento.

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Cómo organizar el día sin convertirlo en una carrera

Para una primera visita, una fórmula razonable es reservar una actividad principal, dejar tiempo para comer y mantener flexible el resto. Si sobra energía, siempre se puede añadir algo; recuperar una reserva perdida o disfrutar un parque con prisa es más difícil.

Quienes viajan desde Manhattan deberían fijar primero el transporte y después el horario de entrada. Quienes van por una atracción específica deberían hacer lo contrario con el resto del paseo: organizar compras y comida alrededor de esa reserva.

American Dream puede llenar un día, pero no hace falta llenarlo de actividades. A veces, la mejor salida familiar consiste en elegir bien una experiencia y tener tiempo para disfrutarla.

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