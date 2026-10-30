Voto anticipado en NY ya supera todo el de 2022 con dos días aún por delante

Nueva York llegó este viernes a su séptimo día de votación anticipada con un ritmo de participación muy superior al de las elecciones de medio término de 2022. Hasta el jueves 29 de octubre, 1,277,235 personas habían sufragado presencialmente en todo el estado, según cifras no oficiales de la Junta Estatal de Elecciones recogidas por medios locales.

Ese acumulado de seis días supera en 98,559 votantes (un 8.4%) los 1,178,676 registrados durante los nueve días completos de votación anticipada de 2022, de acuerdo con las referencias estadísticas históricas.

El crecimiento se hizo evidente desde el arranque. En los primeros tres días, el estado contabilizó 703,055 votantes, frente a 369,576 en el mismo tramo de 2022, lo que significa un aumento del 90.2%. Es decir, casi el doble de electores acudió a las urnas durante esas primeras jornadas.

En vecindarios de gran población hispana como Harlem en la Gran Manzana, detrás de esos números también hay decisiones personales de quienes prefieren asegurar su participación antes del martes 3 de noviembre.

Por ejemplo, José, un elector dominicano que votó este viernes, explicó que no quiso dejar su decisión para el último día.

“Considero que es tan importante nuestro voto, que no quiero esperar el martes porque si algo pasa me quedaría sin opinar. Y en este momento debemos decirle al país lo importante que es el voto hispano”, expresó.

El elector isleño también destacó que, a su juicio, está en juego “como nunca antes” la candidatura de varios aspirantes hispanos.

En la Ciudad de Nueva York, los registros hasta este viernes sumaban 400,137 votos según el desglose por condado publicado por la cuenta X de la Junta Electoral de NYC.

Brooklyn encabezó la participación con 119,215 electores, seguido de Manhattan con 110,908 y Queens con 95,982. En el Bronx se contabilizaron 41,629, mientras Staten Island registró 32,403.

Solo en Brooklyn, el aumento frente a los primeros tres días de 2022 fue del 81.3%. El primer fin de semana, los cinco condados habían acumulado 165,143 registros de votantes.

Asimismo, Carolina González, una electora colombiana que también sufragó este viernes en Harlem, destacó la facilidad del procedimiento.

“El proceso es muy simple, muy rápido, honestamente si hay la opción del voto anticipado es perfecto porque nadie tiene que hacer filas. No hay excusas para no votar. Yo no demoré más de 15 minutos en este proceso”, aseguró.

Su experiencia describe una de las ventajas que encuentran algunos electores en esta modalidad: distribuir la participación entre varias jornadas y acomodar el voto a sus horarios.

En Los Hamptons por primera vez en años se observó una importante concurrencia de votantes en algunos centros electorales en el arranque de la jornada del voto anticipado. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

Suffolk duplica su participación

En Long Island, los condados de Nassau y Suffolk sumaron 134,292 votantes durante los primeros tres días.

Nassau registró 69,868, un incremento del 73.8% frente al mismo período de 2022. Suffolk contabilizó 64,424, con un aumento todavía mayor: 108.9%, según datos compartidos por las juntas electorales. Esto significa que Suffolk, en donde se ubican Los Hamptons, duplicó su participación inicial respecto a las anteriores elecciones de medio término.

El impulso también se observa en el conjunto de los condados fuera de la Ciudad de Nueva York. En los primeros tres días, esos territorios pasaron de 241,820 votantes en 2022 a 478,161 este año, un crecimiento del 97.7%.

El aumento de la participación en estos suburbios de la Ciudad de Nueva York en donde en los últimos diez años se ha registrado un sostenido aumento de la población hispana tiene especial relevancia política: sus electores intervienen en dos disputas simultáneas, la gobernación de Nueva York y el control de la Cámara de Representantes federal.

La contienda estatal tiene, además, un protagonista local. El ejecutivo del condado de Nassau, el republicano Bruce Blakeman, busca desplazar a la gobernadora demócrata Kathy Hochul.

En Nassau, dos de las principales batallas congresionales enfrentan a demócratas que buscan conservar sus escaños con aspirantes republicanos. En el Distrito 3, Tom Suozzi compite nuevamente contra Michael LiPetri Jr. En el Distrito 4, Laura Gillen enfrenta a la republicana Jeanine Driscoll. Ambas contiendas forman parte del mapa de carreras que pueden influir en qué partido controlará la Cámara de Representantes.

En Suffolk, el republicano Nick LaLota enfrenta al demócrata Christopher Gallant en el Distrito 1, mientras el también republicano Andrew Garbarino compite contra el demócrata Patrick Halpin en el Distrito 2.

Hispanos de la Gran Manzana destacan la importancia de la movilización temprana en este proceso. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

Un arranque fuerte

La movilización en Nueva York se produce en medio de una amplia participación anticipada en Estados Unidos. Hasta las 9:35 de la mañana del miércoles 28 de octubre, se habían contabilizado 35,351,107 votos en todo el país, según el seguimiento de NBC News. De ese total, aproximadamente 16,8 millones correspondían a sufragios por correo y 18,5 millones a votos presenciales anticipados.

El balance nacional combina ambas modalidades, mientras las cifras de Nueva York conocidas hasta ahora corresponden al voto anticipado presencial.

Las elecciones del martes 3 de noviembre definirán la composición de la Cámara de Representantes y renovarán parte del Senado, con el control del Congreso como principal disputa nacional. En Nueva York, los electores también decidirán quién ocupará la gobernación.

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