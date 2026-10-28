Ascendente costo de la renta y alimentos presiona a mayoría de hispanos de cara a las elecciones de noviembre

Ya hay suficientes evidencias, encuestas y tendencias que demuestran que para las familias hispanas comprar los productos básicos y cubrir el creciente costo de la renta figuran entre las grandes presiones económicas reportadas con mucha fuerza en los últimos meses. Y esta realidad se presume tendrá mucho peso en la forma en cómo se incline la balanza de cara a las elecciones de medio término del próximo mes de noviembre.

En este contexto, en donde se agudizan las quejas por un espiral inflacionario que castiga a la clase trabajadora en cada rincón del país, una encuesta del Centro de Inteligencia de My Code, expone que el 34% de los hispanos habilitados para votar identifica el costo de los productos como un asunto que afecta significativamente a sí mismo o a su familia, mientras que el 28% señala el costo de los alquileres habitacionales.

Los resultados describen cómo los encuestados experimentan las dificultades económicas en su vida cotidiana, aunque no se mide cuánto han aumentado sus gastos, ni qué proporción de sus ingresos destinan a cubrirlos, pero ofrecen una referencia muy clara sobre las presiones que llevan al debate electoral.

Estos resultados proceden del ‘Culture 360 Political Tracker’, con el que My Code empresa de marketing y medios propietaria de El Diario, estudia desde 2022 las actitudes, prioridades y participación política de ciudadanos estadounidenses de entre 18 y 64 años.

Estos hallazgos forman parte del informe “Más allá del voto: por qué convencer a los electores en las intermedias requiere comprender su contexto cultural” que analiza las condiciones que rodean las decisiones y la participación electoral durante este ciclo de las elecciones intermedias.

Las conclusiones se derivan de una encuesta nacional realizada por internet del 27 de mayo al 8 de julio de 2026, con 3,219 ciudadanos estadounidenses habilitados para votar de entre 18 y 64 años, incluidos 651 hispanos. Los participantes podían seleccionar hasta tres asuntos que afectaran significativamente a ellos o a sus familias.

“La presión económica puede ser inmediata y personal, no solo una preocupación general sobre la economía”, señala el informe.

El peso del gasto cotidiano

En el conjunto de las comunidades consultadas, el 39% identificó el costo de los productos, seguido de la estabilidad financiera, con un 29%, y la vivienda, con un 26%. También aparecieron el combustible, con un 23%, la atención médica con un 19% y la seguridad laboral con un 14%.

Estas cifras generales no corresponden exclusivamente a los hispanos. El desglose por comunidad muestra que el costo de los productos fue señalado por el 34% de los latinos, mientras que la vivienda alcanzó el 28%.

Como los participantes podían elegir varias respuestas, una misma persona pudo señalar tanto el costo de los productos como la vivienda.

El informe también encontró diferencias en el peso de la vivienda: la mencionó el 28% de los hispanos y de los encuestados negros, frente al 24% de los asiáticoamericanos, nativos de Hawái e isleños del Pacífico y el 26% de las personas clasificadas como no multiculturales.

En general se trata de diferencias descriptivas que el reporte no identifica como estadísticamente significativas y tampoco permiten concluir que una comunidad paga más por su vivienda que otra: muestran la frecuencia con que los participantes seleccionaron ese asunto.

Una economía que se vive en casa

El documento incorpora testimonios anónimos que ayudan a ilustrar las preocupaciones detrás de los porcentajes. Un hombre hispano de entre 35 y 44 años expresó: “quiero una legislación para reducir los costos de vida que nos están aplastando. Eso incluye vivienda, energía, cuidado infantil y educación. También quisiera que se crearan caminos reales para aumentar los ingresos”.

El comentario pone en primer plano una demanda que va más allá de reducir un gasto específico: aliviar varias obligaciones del hogar y ampliar las posibilidades de ingreso.

Otra participante hispana, también de entre 35 y 44 años, describió las dificultades de sostener las cuentas familiares: “mi esposo es empleado federal y a veces tiene que trabajar sin recibir un pago. Es estresante porque yo no gano lo suficiente para cubrir todas las cuentas”.

Estos testimonios proceden de consultas cualitativas distintas de la encuesta nacional, lo cual ilustra experiencias individuales y no permiten determinar cuántas familias atraviesan situaciones similares.

“La presión económica puede ser inmediata y personal, no solo una preocupación general sobre la economía”, señala el documento.

La gran preocupación

Además de los gastos actuales, el estudio recoge inquietudes sobre los cambios tecnológicos en el mercado laboral. El 66% de los hispanos considera que la inteligencia artificial representa una amenaza seria para el empleo, mientras que el 58% opina lo mismo de la automatización.

Estas respuestas reflejan una percepción sobre el mercado laboral en general. No significan que ese porcentaje de latinos haya perdido su empleo, tema necesariamente por su puesto actual o rechace el uso de nuevas tecnologías.

El informe advierte que esos resultados tampoco identifican qué medidas prefieren los encuestados para afrontar los cambios ni cómo influirán esas preocupaciones en su voto.

Lo que la encuesta permite concluir

Los hallazgos muestran que el costo de los productos y la vivienda son presiones relevantes para una parte de los ciudadanos hispanos consultados. Sin embargo, no establecen que esos asuntos determinarán su decisión electoral ni qué partido o candidato consideran más capaz de resolverlos.

La encuesta tampoco ofrece en este desglose una comparación temporal que permita afirmar que esas dos presiones aumentaron entre los latinos. Se trata de una fotografía de sus respuestas entre mayo y julio de 2026.

Los datos clave: