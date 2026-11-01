La carrera de Gloria Trevi será reconocida esta semana en Puerto Vallarta

Esta semana se ha revelado que Gloria Trevi será homenajeada en la nueva edición de los HEAT Latin Music Awards. La cantante mexicana recibirá el reconocimiento de Artista Oro, con lo que se busca celebrar su carrera artística de más de 35 años.

Esta edición de los HEAT Latin Music Awards se celebrará en Puerto Vallarta, Jalisco, lo que significa un evento histórico por ser la primera vez que esta premiación se hace en México. En ediciones anteriores, los HEAT Latin Music Awards se habían celebrado en República Dominicana y Colombia.

Diana Montes, CEO de HEAT Latin Music Awards, anunció el premio especial a Trevi a través de un comunicado compartido con los medios de comunicación. Explicó la razón de ser de este reconocimiento especial: “Una Artista Oro es una superestrella que escribió su propia historia en la música latina y la sigue escribiendo”.

Sobre Trevi, la misma Montes apuntó: “Gloria acaba de lanzar una canción con sus hijos (Ángel y Armando Gómez), llamada ‘Intensamente’, y prepara un disco nuevo, así que este globo HEAT celebra todo lo que ha hecho y todo lo que viene”.

En el pasado, este mismo reconocimiento se le ha entregado a Juanes, Ricardo Montaner, Carlos Vives, Nicky Jam y otros artistas latinos.

Trevi no será la única homenajeada en la ceremonia del 5 de noviembre, pues también se está preparando un homenaje para la puertorriqueña Olga Tañón, quien a través de 25 álbumes y muchos sencillos ha marcado la cultura latina.

En esta edición de los premios, las nominaciones están siendo lideradas por Karol G, y en la lista de más nominados también están Bad Bunny, Carlos Rivera y Shakira. Los ganadores de cada categoría serán elegidos a través de la votación de los propios fanáticos.

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