Nueve personas fallecieron al estrellarse un jet privado en Palm Beach: “Fue un accidente catastrófico”

Nueve personas murieron este domingo luego de que un jet privado se estrellara en una zona residencial de Greenacres, en el condado de Palm Beach, Florida, poco después de despegar de Texas con destino a Bahamas.

El Learjet 60 cayó alrededor de las 12:50 p.m. cerca de una carretera concurrida y provocó una enorme explosión. El impacto abrió un cráter y generó una densa columna de humo negro, mientras las llamas alcanzaban los restos de la aeronave a pocos metros de viviendas y vehículos que circulaban por la zona.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que no hubo sobrevivientes entre las nueve personas que viajaban en el avión y calificó el hecho como una “horrible tragedia”. La Administración Federal de Aviación enviará un equipo para colaborar con la investigación de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, informó que no había reportes inmediatos de víctimas en tierra. “Fue un accidente aéreo catastrófico”, dijo a los periodistas en el lugar. Según su descripción, la aeronave “parecía un misil cayendo” antes de impactar contra el terreno.

El avión entró en una rápida caída

La aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom y volaba hacia el este a unos 35,000 pies de altura cuando la tripulación reportó condiciones meteorológicas adversas.

De acuerdo con las comunicaciones entre los pilotos y los controladores aéreos, la tripulación informó de turbulencias, precipitaciones y acumulación de hielo. Inicialmente describió la situación como manejable, pero poco después solicitó ascender 2,000 pies.

La situación empeoró rápidamente. El avión comenzó a perder altitud a una velocidad que llegó a los 30,000 pies por minuto, según las grabaciones del control de tráfico aéreo y los datos de seguimiento de vuelo.

El piloto declaró una emergencia y realizó varias llamadas de auxilio mientras la aeronave descendía de manera pronunciada.

“Mayday, mayday”, comunicó el piloto al informar que el avión descendía a 10,000 pies por minuto. Posteriormente reportó una velocidad de descenso de 20,000 pies por minuto y advirtió: “Vamos a estrellarnos contra el suelo”.

La aeronave realizó un giro brusco hacia la derecha antes de impactar contra el terreno.

Las comunicaciones, captadas por LiveATC.net, muestran que minutos antes del accidente el piloto había informado de hielo ligero y turbulencias moderadas. La tripulación también señaló que el avión estaba siendo sacudido hasta 700 pies.

Evacuaron una comunidad cercana

El accidente ocurrió en Greenacres, una ciudad de unos 45,000 habitantes ubicada aproximadamente 11 kilómetros al suroeste de West Palm Beach.

Las autoridades del condado de Palm Beach ordenaron la evacuación de unas 600 personas de una comunidad de casas móviles situada cerca del lugar del impacto, mientras los equipos de emergencia y los investigadores federales trabajaban en la zona.

La carretera próxima al sitio del accidente permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

El área registraba fuertes lluvias durante el domingo y el Servicio Meteorológico Nacional mantenía una alerta por inundaciones debido a las precipitaciones, vigente hasta el lunes por la tarde.

Las autoridades no han informado todavía sobre la identidad de las nueve personas que viajaban en el jet ni han establecido oficialmente qué provocó el accidente.

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