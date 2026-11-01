Tiroteos en sitios nocturnos de EE.UU. dejan al menos seis muertos y decenas de heridos durante Halloween

Al menos seis personas murieron y decenas resultaron heridas en una serie de tiroteos registrados durante el fin de semana de Halloween en zonas de ocio nocturno de varias ciudades de Estados Unidos, en hechos ocurridos desde el viernes hasta la madrugada del domingo.

La violencia más letal se produjo en Dallas, donde cuatro personas murieron y otras 15 resultaron heridas tras varios tiroteos en Deep Ellum, un distrito conocido por sus bares, restaurantes y locales de música.

El jefe de la Policía de Dallas, Daniel Comeaux, informó que se produjeron tres tiroteos diferentes durante un período de aproximadamente una hora y 15 minutos la noche del sábado. Las autoridades todavía investigan si existe alguna conexión entre los hechos.

“Es una escena muy extensa. Está muy dispersa”, dijo Comeaux, quien señaló que algunos sospechosos fueron detenidos y que los investigadores intentaban determinar cómo se relacionaban los distintos tiroteos.

La Policía había reforzado su presencia en Deep Ellum antes de los ataques. Ningún agente resultó herido.

Un tiroteo tras un partido universitario en Alabama

En Birmingham, Alabama, una persona murió y otras ocho resultaron heridas el sábado por la noche en las inmediaciones del Legion Field, poco después del Magic City Classic, uno de los partidos de fútbol americano universitario con mayor asistencia del país.

El jefe de la Policía de Birmingham, Michael Pickett, explicó que la mayoría de los aficionados ya había abandonado el estadio cuando comenzó el tiroteo en una zona cercana donde se habían instalado vendedores.

Una persona fue detenida para ser interrogada y los agentes localizaron varias armas, informó el portavoz policial De’Rell Freeman. Las autoridades todavía no habían determinado las circunstancias del ataque.

Cerca de 70,000 personas asistieron al partido entre Alabama State y Alabama A&M, dos universidades históricamente negras cuyos equipos mantienen una rivalidad de más de un siglo. Alabama A&M ganó el encuentro 31-28.

Seis heridos cerca de una universidad en Delaware

En Newark, Delaware, seis personas recibieron disparos la noche del sábado cerca del campus de la Universidad de Delaware, informó el teniente Greg D’Elia.

Las víctimas fueron trasladadas a hospitales. La Policía no había informado hasta el domingo por la tarde sobre la evolución de los heridos.

Videos publicados en redes sociales mostraron a personas corriendo para alejarse del lugar. Un tramo de la calle principal permaneció cerrado durante varias horas mientras los agentes investigaban.

Muerta una joven de 19 años en Illinois

En Bloomington, Illinois, un tiroteo ocurrido durante la madrugada del domingo dejó muerta a una mujer de 19 años y a otra persona en estado crítico.

Otras seis personas sufrieron heridas leves, aunque las autoridades no precisaron si todas fueron causadas por disparos. El ataque ocurrió cerca del campus de la Universidad Illinois Wesleyan, a unos 217 kilómetros al suroeste de Chicago.

Dos tiroteos en Arkansas

Arkansas también registró dos episodios de violencia armada durante la madrugada del domingo.

En Fayetteville, seis personas fueron trasladadas a hospitales con heridas de bala después de un tiroteo ocurrido en una zona cercana a establecimientos comerciales. La Policía informó que no había detenidos y señaló que una investigación preliminar apuntaba a un altercado previo como posible desencadenante.

En otra zona, al suroeste de Little Rock, un hombre murió y varias personas resultaron heridas en un tiroteo cerca de un centro comercial. La Policía no informó cuántas personas resultaron heridas.

Ataques en tiendas Spirit Halloween

La ola de violencia había comenzado el viernes con dos tiroteos mortales en establecimientos Spirit Halloween, en California y Michigan.

En Fairfield, California, una persona de 31 años murió y otras seis resultaron heridas durante un tiroteo dentro de una tienda ubicada en un centro comercial cubierto. La Policía indicó que el ataque fue premeditado. Familiares de la víctima dijeron a las autoridades que estaba embarazada.

En Madison Heights, Michigan, un joven de 21 años murió tras recibir disparos en otra tienda Spirit Halloween. Un segundo hombre fue hospitalizado después de ser agredido por transeúntes mientras los agentes lo detenían. Las heridas no ponían en peligro su vida.

Sigue leyendo:

• El elenco de “The Rocky Horror Show” protagoniza sesión de NPR Music

• NYC es la mejor ciudad de Estados Unidos para celebrar Halloween en 2026

• Halloween en el metro de NYC: estaciones con nombres de terror y mapas especiales