Sueco Andreas Almgren debuta con victoria en el Maratón de Nueva York y rompe hegemonía keniana de 32 años

La edición número 55 del Maratón de Nueva York escribió este domingo una página histórica con el sensacional debut del sueco Andreas Almgren en la rama masculina y el segundo triunfo de la keniana Sheila Chepkirui en la categoría femenina, en una jornada que celebró el 50º aniversario del icónico recorrido a través de los cinco distritos de la Gran Manzana.

Almgren, de 31 años (quien venía de coronarse este 2026 como campeón mundial de media maratón y europeo de 10,000 metros), firmó un debut soñado al cruzar la meta en Central Park con un registro de 2h06:01. El atleta sueco resistió los embates de Benson Kipruto a falta de cinco kilómetros y atacó decisivamente a la altura de la calle 59 para llevarse el triunfo.

El podio masculino lo completaron el italiano Yemaneberhan Crippa y el lesotense Kamohelo Mofolo, marcando la primera vez desde 1994 en que ningún representante de Kenia logra subir al podio masculino de la prueba neoyorquina.

En la categoría femenina, Sheila Chepkirui (35 años) recuperó la corona que conquistó en 2024 al detener el reloj en 2h23:36. En un vibrante tramo final dentro de Central Park, la keniana superó a la estadounidense Jessica McClain (2h24:42) y a la campeona defensora Hellen Obiri (2h24:43), quien cedió el segundo puesto en la misma línea de meta. Destacó además la actuación de las atletas sudamericanas Julia Paternain (Uruguay, 12ª con 2h29:09) y Micaela Rivera Wood (Perú, 14ª con 2h29:52).

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