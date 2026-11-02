Avión que se estrelló en Florida parecía desintegrarse antes del impacto, dice investigador

Partes del avión ejecutivo que se estrelló el domingo en el sur de Florida parecían desprenderse antes de que la aeronave impactara contra el suelo y se incendiara, en un accidente que dejó nueve personas muertas, informó el lunes un investigador de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte.

Tom Chapman, miembro de la NTSB, dijo durante una conferencia de prensa que existen indicios de que la aeronave comenzó a desintegrarse antes del impacto en Greenacres, una localidad ubicada unos 11 kilómetros al suroeste de West Palm Beach.

“Tenemos indicios de que la aeronave se estaba desintegrando antes del impacto”, afirmó Chapman. El investigador advirtió que los equipos podrían encontrar restos a cierta distancia del punto donde el avión cayó, reseñó The Associated Press.

El avión, que tenía como destino las Bahamas, había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas. El domingo por la tarde, la aeronave cayó en una zona residencial de Greenacres y provocó un incendio que dejó restos esparcidos alrededor de un cráter.

Videos grabados por personas que se encontraban en el área muestran al avión inclinándose bruscamente hacia la derecha antes de precipitarse contra el suelo y estallar en llamas. Una columna de humo negro cubrió el lugar mientras los residentes observaban el accidente.

“Había escombros por todas partes. Los escombros impactaron mi casa. Todo estaba en llamas. La carretera estaba en llamas”, relató Anthony Blackmon, un residente de la zona, a WTVJ, afiliada de NBC.

Las autoridades todavía no han establecido qué provocó el accidente ni han divulgado los nombres de las nueve personas fallecidas.

El piloto reportó hielo y turbulencias antes de la emergencia

Las grabaciones de las comunicaciones entre el avión y los controladores, captadas por LiveATC.net y citadas por AP, muestran que el piloto comenzó a informar de problemas mientras la aeronave volaba hacia el este a unos 35,000 pies de altura.

El piloto comunicó que había acumulación de hielo y turbulencias que sacudían el avión hasta unos 213 metros (700 pies). También describió las condiciones como hielo ligero y transparente y turbulencia moderada.

La situación empeoró rápidamente. El piloto solicitó autorización para ascender otros 2.000 pies (610 metros), pero poco después declaró una emergencia mientras el avión perdía altura a una velocidad cada vez mayor.

“Estamos descendiendo a 8.000 pies por minuto, ¡mayday, mayday!, estamos descendiendo a 10,000 pies por minuto”, comunicó por radio.

Momentos después, informó que la aeronave descendía a 20,000 pies por minuto y advirtió: “Nos vamos a estrellar contra el suelo”.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, describió el hecho como un accidente aéreo catastrófico durante una visita al lugar. Dijo que el avión parecía “un misil cayendo” y que dejó un gran cráter junto a la carretera.

Una madre identificó a una de las pilotos

Entre las víctimas estaría Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años, quien era una de las pilotos, de acuerdo con declaraciones de su madre, Camila Corteleti, al New York Post y The New York Times.

Filgueiras obtuvo su licencia de piloto en 2023, cuando tenía 17 años y cursaba el último año de secundaria en West Boca Raton Community High School, según reportes publicados entonces por medios locales.

Su licencia la autorizaba a pilotar el modelo de Learjet involucrado en el accidente, aunque no a ejercer como piloto al mando del vuelo.

Su padre, Allan Filgueiras, dijo a The Associated Press que no estaba preparado para hablar sobre el accidente.

La Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach declinó comentar sobre la investigación de las muertes y señaló que las pesquisas se encuentran en una etapa inicial.

Decenas de viviendas fueron evacuadas

El accidente también obligó a evacuar a residentes de unas 77 casas móviles ubicadas en las inmediaciones del lugar.

Joel G. Flores, comisionado del condado de Palm Beach, dijo que las autoridades todavía no saben cuándo podrán regresar los residentes a sus viviendas debido a los trabajos necesarios para recopilar y examinar las evidencias.

“Nuestra preocupación ahora mismo es despejar la zona para que nuestros residentes puedan volver a la normalidad”, dijo Flores. Añadió que todavía no existe un plazo definido para completar las labores de investigación.

Las autoridades mantienen acordonada el área mientras los investigadores de la NTSB y otros equipos trabajan para determinar qué ocurrió durante los últimos minutos del vuelo y por qué la aeronave comenzó a perder altura de manera tan acelerada.

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