Hospital de Manhattan paga $24.71 por hora por preparar y entregar comidas

Gracie Square Hospital busca un trabajador de servicios de alimentación para preparar comidas frías, armar bandejas y entregarlas a pacientes. El empleo ofrece $24.71 por hora, una jornada parcial de 30 horas semanales y turno diurno, con trabajo obligatorio todos los fines de semana.

Qué necesitas para postularte

Los candidatos deben tener la preparatoria terminada o un certificado equivalente, conocido en Estados Unidos como GED.

También necesitan habilidades de comunicación efectiva para desempeñar sus funciones y atender a pacientes y familiares.

La experiencia previa en servicios de alimentos es deseable, pero no es un requisito obligatorio.

Por eso, quienes cumplan los estudios y las habilidades solicitadas pueden considerar la oportunidad aunque no hayan trabajado anteriormente en esa área.

La plaza pertenece al departamento de Food Nutrition Services.

Cuáles serán las responsabilidades

El trabajo consiste en apoyar las operaciones diarias de cocina y el servicio de alimentación del hospital.

La persona seleccionada colaborará en la preparación de comidas frías y organizará las bandejas que se entregan a los pacientes.

También deberá distribuir esas bandejas siguiendo los protocolos del centro médico y mantener condiciones de limpieza y seguridad en la cocina y el comedor.

La atención al público forma parte de las responsabilidades, se espera un trato profesional y amable hacia los pacientes y sus familias, dentro de un entorno de cuidado, respeto y seguridad.

Cuánto paga y qué horario requiere

La remuneración anunciada es de $24.71 por hora. Con 30 horas trabajadas, equivale a $741.30 semanales antes de impuestos y otras deducciones.

El empleo es de tiempo parcial y se desempeña durante el día.

La disponibilidad para trabajar cada fin de semana es una condición del puesto. Las horas de entrada y salida te las dicen durante la contratación.

El trabajo requiere presencia en el hospital. Los empleados deben vivir a una distancia que les permita trasladarse y NewYork-Presbyterian no reembolsa los gastos de transporte.

La institución también ofrece prestaciones y oportunidades de desarrollo personal y profesional.

Las coberturas y condiciones aplicables a esta plaza pueden consultarse durante el proceso de selección.

Cómo solicitar el empleo

Las candidaturas se reciben mediante el portal oficial de empleo de NewYork-Presbyterian. Para iniciar el trámite, hay que abrir la vacante y seleccionar ‘Apply’.

La fecha de cierre indicada es el 7 de noviembre de 2026.

Al buscar el puesto, puedes utilizar el número 00888551 y comprobar que corresponde a Dietary Worker en Gracie Square Hospital.

El centro cuenta con 140 camas y está especializado en atención hospitalaria de salud mental.

Mantiene una afiliación con NewYork-Presbyterian y Weill Cornell Medicine para la atención, el diagnóstico, el tratamiento y la recuperación de sus pacientes.

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