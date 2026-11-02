Nueva York abre hoy solicitudes para recibir hasta $990 de ayuda para la calefacción

Nueva York abre hoy, lunes 2 de noviembre, las solicitudes del Programa de Asistencia Energética para el Hogar, conocido como HEAP. Los hogares elegibles pueden recibir hasta $990 para ayudar a cubrir la calefacción durante la temporada 2026-2027.

Quiénes pueden recibir el monto máximo

La cantidad depende del combustible utilizado, los ingresos y las características del hogar.

La ayuda puede alcanzar $990 para quienes utilizan combustibles entregados a domicilio, como aceite de calefacción, queroseno o propano, y hasta $700 para otras fuentes de calefacción.

HEAP puede ayudar tanto a propietarios como a inquilinos.

Cuando el hogar paga directamente su consumo de calefacción, el beneficio regular se entrega al proveedor de energía correspondiente.

La ayuda se concede una vez por año del programa.

Qué ingresos se toman en cuenta

Una familia de cuatro integrantes puede tener ingresos de hasta $82,230 anuales, con una referencia mensual publicada de $6,852.

Ese ejemplo corresponde a un hogar de cuatro personas.

Los límites cambian según cuántos integrantes viven en la vivienda, por lo que las familias de otros tamaños deben consultar el requisito que les corresponde.

La evaluación también considera la fuente principal de calefacción y si hay menores de seis años, personas de 60 años o más o integrantes con una discapacidad permanente.

Además, deben cumplirse las condiciones del programa, entre ellas las relacionadas con ciudadanía o categoría migratoria elegible.

Quiénes recibirán la ayuda automáticamente

Más de 1.1 millones de neoyorquinos que reciben SNAP, el programa de asistencia alimentaria, o asistencia pública recibirán HEAP automáticamente, sin presentar una solicitud separada.

La información municipal precisa que esto aplica cuando se cumplen todos los requisitos del programa.

Los demás hogares deben solicitar la ayuda y acreditar su elegibilidad.

Cómo solicitarla y dónde pedir apoyo

Los residentes de la ciudad de Nueva York pueden presentar su solicitud desde hoy mediante ACCESS HRA.

También pueden consultar las reglas estatales en la página oficial de HEAP.

Los adultos mayores que necesiten ayuda con el trámite pueden llamar a NY Connects al 1-800-342-9871 o acudir a su oficina local para personas mayores.

En Harlem y Upper Manhattan, la oficina de Cleare ofrece orientación en la dirección 163 West 125th Street, suite 912, Nueva York, NY 10027.

Su teléfono es 212-222-7315.

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