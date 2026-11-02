Nueva York busca trabajadores de limpieza y apoyo en albergues, paga $43,460 al año

El Departamento de Servicios para Personas sin Hogar de Nueva York, conocido como DHS, busca asistentes comunitarios para realizar limpieza y apoyar las operaciones de sus albergues. El salario propuesto para el empleo es de entre $39,970 y $43,460 anuales, sin exigir estudios formales ni experiencia previa.

Qué necesitas para solicitar el empleo

Los candidatos deben comprender y seguir instrucciones sencillas, además de entender inglés y poder hacerse entender en ese idioma.

La convocatoria no requiere examen y clasifica el puesto como de nivel de entrada.

La agencia prefiere personas con buenas habilidades de redacción, comunicación y manejo de computadoras, así como dominio del sistema CARES.

El empeo es de jornada completa dentro del área de Servicios Familiares.

Cuáles serán las funciones

El trabajo incluye limpiar baños, dormitorios, lavanderías, oficinas, cocinas, cafeterías, áreas comunes y perímetros exteriores.

También corresponde retirar basura, reponer artículos de higiene y distribuir o cambiar ropa de cama.

Las tareas de apoyo incluyen cargar y descargar entregas, almacenar suministros, mantener inventarios y transportar equipos, artículos para el hogar y casilleros de los usuarios.

Además, los asistentes distribuirán correo, retirarán y guardarán pertenencias de las personas atendidas, organizarán las áreas para servir alimentos y participarán en ese servicio.

La plaza también contempla acompañar a usuarios, ayudar a supervisar actividades y colaborar para mantener el orden cuando haya grupos numerosos.

Todas estas funciones deben realizarse conforme a los estándares de salud e higiene de la agencia.

Dónde se trabaja y qué sueldo aparece

El puesto es para cubrir dos ubicaciones: 39 Auburn Place, Brooklyn, NY 11205, y en la calle 8 East 3rd Street, Nueva York, NY 10003.

Los horarios son variados.

Cómo postularse y hasta cuándo

La fecha de cierre de la convocatoria es el 20 de diciembre de 2026. Para presentar la candidatura, entra a la vacante oficial de City Jobs y selecciona ‘Apply’.

Generalmente, se exige residir en la ciudad de Nueva York dentro de los 90 días posteriores al obtener el empleo.

El anuncio también señala una posible elegibilidad para programas de condonación de préstamos estudiantiles por servicio público y asistencia estatal para su pago, sujeta a los requisitos correspondientes.

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