Aumenta batalla por los exámenes de admisión a escuelas especializadas en NYC

Uno de los grandes sueños de estudiantes de la Gran Manzana como Lucas Rodríguez, quien recién empezó su escuela secundaria, es estudiar en la escuela Stuyvesant High School, una de las 9 instituciones especializadas del sistema de educación pública de la Ciudad.

Pero la sola idea de tener que presentar el duro examen que esos planteles exigen como única herramienta para ser admitidos y saber que niños de minorías como negros y latinos no logran ni siquiera uno de cada 10 cupos disponibles, lo desanimó a registrarse. Este viernes 30 de octubre era el último plazo para poder registrarse a los exámenes que se realizarán entre el 14 y el 21 de noviembre.

Y es que el Examen de Admisión a Escuelas Secundarias Especializadas conocido como SHSAT, requerido por ocho de las nueve escuelas secundarias especializadas de la Ciudad de Nueva York, es visto como una enorme desventaja para niños negros y latinos y estudiantes de bajos ingresos, por lo que una vez más, legisladores, educadores y líderes comunitarios están urgiendo cambios.

El llamado creció recientemente con diferentes voces, quienes instan al alcalde, Zohran Mamdani, a promover reformas en el sistema de admisiones de las escuelas especializadas, como otra manera de poner fin a disparidades raciales. Piden que no sea un examen el que determine la asignación de cupos sino que se consideren otras variables.

Datos recientes dejan ver que en el último año escolar, solo el 3.5% de los cupos de las escuelas más reconocidas fueron ganados por estudiantes negros, el 6% por estudiantes latinos y cerca del 57% por estudiantes asiáticos.

“Sentimos una gran urgencia moral por actuar. La segregación que existe en todo nuestro sistema de escuelas públicas es inaceptable”, afirma el concejal Lincoln Restler, quien junto a la concejal Nantasha Williams exigieron a través de una carta a Mamdani y al jefe de las escuelas del DOE, Kamar Samuels, que se amplíen los criterios de admisión en los institutos especializados.

“Aunque abordar la situación de nuestras escuelas especializadas no resuelve el problema general, sí envía el mensaje de que estamos diversificando nuestros centros educativos más emblemáticos”, asegura el concejal.

Desde otras orillas, aunque ven con buenos ojos los esfuerzos de algunos miembros del Concejo Municipal para abordar las brechas de representación racial en las escuelas secundarias especializadas, consideran que no se trata solo de quitar un examen o señalar a los estudiantes asiáticos.

Así lo reclamó la concejal Susan Zhuang, quien reconoce que existen serias disparidades en las escuelas especializadas que deben resolverse, pero manifestó que considera que no se debe aplicar soluciones que califica de “meramente superficiales, ni de enfrentar a unos grupos raciales contra otros”.

“El problema debe abordarse desde su causa raíz, de modo que todos los estudiantes —independientemente de su raza, origen étnico, nivel de ingresos o lugar de residencia— tengan las mismas oportunidades”, dijo la legisladora.

“Modificar los criterios de admisión sin contar con evidencia de que esto mejorará sustancialmente el futuro de los estudiantes no constituye justicia social. Por el contrario, representa un ataque contra los estadounidenses de origen asiático, las familias de bajos ingresos y los inmigrantes cuyos hijos han obtenido su cupo bajo el actual sistema objetivo”, dijo. “Debemos garantizar a los estudiantes oportunidades equitativas desde el principio. Quienes ingresan a estas escuelas de alta exigencia académica deben contar con las condiciones necesarias para alcanzar el éxito”.

La administración Mamdani asegura que están trabajando para cimentar un plan que ofrezca educación de alta calidad, donde todos los niños de la ciudad de Nueva York “tengan acceso a una educación excelente” con “visión de futuro”, pero por ahora no se han presentado un plan de posibles cambios en el criterio de admisión.

The Bronx High School of Science, Brooklyn Technical High School, Staten Island Technical High School, The Brooklyn Latin School y High School of American Studies at Lehman College, son algunas de las escuelas especializadas. También High School of Mathematics, Science, and Engineering at City College y Queens High School for the Sciences at York College.

Datos

9 son las escuelas especializadas de NYC

8 exigen el examen estandarizado

4,000 cupos aproximadamente se ofrecen en esas escuelas

6% de los estudiantes admitidos son latinos

3.5% de los estudiantes admitidos son negros

57% de los alumnos admitidos son asiáticos

Cuáles son las escuelas especializadas en NYC