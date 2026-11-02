Powerball sube a $793 millones: cuánto dinero recibiría el ganador del sorteo del 2 de noviembre

El premio mayor de Powerball alcanzó los $793 millones de dólares después de que ningún participante acertara los 6 números del sorteo celebrado el sábado 31 de octubre, en plena noche de Halloween. La cifra coloca nuevamente a la lotería entre los grandes atractivos para quienes buscan cambiar su situación económica de un solo golpe.

El próximo sorteo se realizará este lunes 2 de noviembre. Si un boleto consigue la combinación ganadora, su propietario podrá elegir entre recibir el premio mediante pagos anuales durante varias décadas o solicitar una cantidad única en efectivo.

Sin embargo, hay una diferencia considerable entre ambas alternativas. Aunque el jackpot anunciado asciende a $793 millones, el valor estimado de la opción en efectivo es de aproximadamente $339.9 millones antes de impuestos federales, según los datos publicados por las loterías estatales.

La cantidad que finalmente llegue a las manos del ganador dependerá de la modalidad elegida, las retenciones fiscales aplicables y su situación tributaria.

¿Cuánto dinero recibiría el ganador de los $793 millones?

Los $793 millones corresponden al valor estimado del premio si se cobra mediante una anualidad. Esta modalidad contempla 30 pagos a lo largo de 29 años, con cantidades que aumentan progresivamente. No se trata de recibir el total de una sola vez ni de dividirlo en 30 partes iguales.

La otra alternativa es el pago único, conocido como cash option. Para el sorteo del 2 de noviembre, su valor estimado se sitúa en $339.9 millones. Esta cantidad representa el dinero disponible para financiar el premio anunciado, antes de aplicar los impuestos correspondientes.

La diferencia supera los $453 millones respecto al jackpot publicitado. No significa que el ganador pierda esa cantidad por elegir el efectivo; ambas cifras responden a estructuras de pago distintas. La anualidad contempla desembolsos futuros, mientras que la opción de contado entrega una suma menor de inmediato.

Por eso, cuando se habla de un premio de casi $800 millones, es importante distinguir entre el valor anunciado y el dinero que podría recibir una persona que prefiera disponer de sus ganancias en un solo pago.

También existe un detalle que suele generar confusión en las coberturas sobre loterías. Los $339.9 millones no son una cifra neta después de impuestos. Se trata del monto previo a las retenciones y obligaciones fiscales.

¿Cuánto se queda el IRS por impuestos?

Los premios de lotería están sujetos a impuestos federales en Estados Unidos. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) establece una retención del 24% para determinadas ganancias de apuestas y loterías que superan los umbrales establecidos por la normativa.

Si se aplica esa retención inicial al pago en efectivo estimado de $339.9 millones, el descuento sería de aproximadamente $81.6 millones. Bajo ese cálculo, el ganador recibiría inicialmente alrededor de $258.3 millones después de la retención federal.

Pero esa operación no debe confundirse con la factura tributaria definitiva. La retención funciona como un pago anticipado y el ganador podría tener que cubrir una cantidad adicional al presentar su declaración de impuestos, dependiendo de sus ingresos y circunstancias fiscales.

Además, el lugar donde se compró el boleto puede influir en el resultado. Algunos estados aplican impuestos adicionales sobre los premios de lotería, mientras que otros no gravan de la misma manera estas ganancias. Por ello, dos personas que obtengan un premio idéntico podrían terminar con cantidades diferentes después de cumplir sus obligaciones tributarias.

El IRS también exige declarar las ganancias de lotería como ingresos sujetos a impuestos. Por tratarse de una cantidad extraordinaria, cualquier ganador necesitaría asesoramiento financiero, fiscal y legal antes de decidir cómo recibir y administrar el dinero.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar Powerball?

El tamaño del premio puede despertar expectativas, pero las posibilidades matemáticas de conseguir el jackpot siguen siendo extremadamente reducidas.

De acuerdo con las reglas oficiales del juego, la probabilidad de acertar los 6 números y llevarse el premio mayor es de una entre 292,201,338.

Para participar, cada jugada cuesta $2. El jugador debe seleccionar 5 números entre el 1 y el 69, correspondientes a las bolas blancas, y un número adicional entre el 1 y el 26, que identifica la bola roja Powerball.

Los participantes pueden elegir sus propias combinaciones o utilizar la selección aleatoria que genera la terminal de venta. Ninguna de estas modalidades ofrece una ventaja matemática para conseguir el jackpot: todas las combinaciones tienen las mismas probabilidades de salir sorteadas.

El juego también contempla premios menores para quienes aciertan algunas de las bolas, aunque no consigan la combinación completa. Las probabilidades generales de obtener cualquier premio son aproximadamente de una entre 24.9, una posibilidad considerablemente mayor que la de ganar el premio principal.

Comprar más boletos permite participar con más combinaciones, pero no convierte el resultado en algo predecible ni garantiza recuperar el dinero invertido.

¿A qué hora es el sorteo de Powerball del lunes?

El próximo sorteo está programado para este lunes 2 de noviembre a las 10:59 p.m. (ET). La transmisión se realiza desde el estudio de la Lotería de Florida, en Tallahassee, y puede seguirse mediante los canales oficiales de Powerball.

Los sorteos de Powerball se celebran regularmente los lunes, miércoles y sábados. El precio habitual de cada jugada es de $2, aunque las condiciones de compra pueden variar según la jurisdicción.

El resultado del sábado 31 de octubre dejó como combinación ganadora los números 2, 4, 18, 50 y 56, además del Powerball rojo 20. No hubo ganador del jackpot, por lo que el premio continuó acumulándose hasta alcanzar la estimación actual.

Con casi $800 millones sobre la mesa, la atención vuelve a concentrarse en el sorteo de este lunes. La cifra es extraordinaria, pero conviene recordar que el monto anunciado no equivale al dinero disponible después de impuestos y que las probabilidades de conseguirlo siguen siendo de una entre más de 292 millones.

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