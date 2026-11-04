Nueva York busca 13 trabajadores de limpieza y paga $42,898 al año

La Ciudad de Nueva York busca cubrir 13 puestos de limpieza a tiempo completo en edificios municipales de los cinco distritos. El sueldo va de $39,970 a $42,898 al año y las solicitudes se aceptan hasta el 19 de noviembre de 2026.

Quién puede postularse y dónde se trabaja

El Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad (DCAS, por sus siglas en inglés) no exige estudios formales, experiencia previa ni examen para estos puestos de nivel inicial.

Sí hay requisitos médicos y físicos.

La agencia valora que los aspirantes sepan comunicarse bien y tengan experiencia en el manejo de equipos de limpieza, aunque esas habilidades son preferidas.

Las personas contratadas podrán ser asignadas a distintas instalaciones en Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx o Staten Island.

Los horarios se fijarán según las necesidades de cada lugar.

Qué tareas harán los trabajadores de limpieza

El personal limpiará edificios públicos y sus alrededores inmediatos bajo supervisión directa.

Entre sus tareas estarán barrer y trapear pisos de oficinas, pasillos, vestíbulos y baños; limpiar lavabos y otras instalaciones sanitarias; y fregar escaleras y descansos.

También deberá lavar paredes con cepillo o máquina eléctrica, quitar el polvo de las partes altas, retirar y limpiar persianas venecianas, aspirar alfombras y vaciar papeleras.

El puesto incluye otras labores ligeras relacionadas con el mantenimiento.

Las vacantes forman parte del área de operaciones y mantenimiento de edificios.

El DCAS administra 56 inmuebles públicos que suman más de 15 millones de pies cuadrados, entre ellos juzgados, el Ayuntamiento y los edificios municipales de Manhattan y Brooklyn.

Su unidad de Servicios de Edificios cuenta con más de 650 trabajadores de limpieza y mantenimiento.

Cómo solicitar una de las 13 vacantes

Para postularte, entra al portal oficial de empleos de la Ciudad de Nueva York y busca el número de vacante 804840.

El cargo aparece en inglés como City Custodial Assistant y su código de servicio civil es 90644.

Si ya trabajas para la ciudad, puedes hacer la búsqueda en el portal para empleados municipales.

La agencia no acepta consultas por teléfono, fax ni en persona, y solo contactará a quienes considere para el puesto.

Por lo general, quienes sean contratados deberán residir en la ciudad dentro de los 90 días siguientes a su nombramiento.

Algunos empleados municipales con dos años consecutivos de servicio pueden reunir los requisitos para vivir en Nassau, Suffolk, Putnam, Westchester, Rockland u Orange.

La agencia recomienda confirmar durante la entrevista si esa regla aplica a tu caso.

Los empleados municipales también podrían reunir los requisitos para programas federales de condonación de préstamos estudiantiles o de asistencia estatal para pagarlos.

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