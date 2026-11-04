Valverde salva al Madrid sobre la hora con un golazo ante el AEK Atenas

Un disparo incontestable de Fede Valverde en el minuto 92 rescató al Real Madrid en Atenas, donde el conjunto dirigido por Jose Mourinho sobrevivió a un encuentro caótico y lleno de alternativas para vencer por 2-3 al AEK. Con esta victoria agónica, la escuadra merengue firma un pleno de cuatro triunfos en cuatro jornadas europeas (12 puntos) y certifica su presencia matemática en la siguiente fase de la UEFA Champions League.

El choque comenzó con un cuadro griego desatado que puso a prueba a Thibaut Courtois y encontró premio cerca del cuarto de hora con un zurdazo lejano de Aboubakary Koita. El Real Madrid, plagado de rotaciones en su alineación (entrada de Denzel Dumfries, Éder Militão, Antonio Rüdiger y Eduardo Camavinga), igualó las acciones antes del descanso mediante un recurso estelar de Jude Bellingham, quien desvió de espuela un centro de Marc Cucurella tras una gran triangulación iniciada desde campo propio.

En la segunda mitad, el partido se convirtió en un intercambio de golpes sin freno táctico. El AEK volvió a tomar la delantera a falta de quince minutos con un contragolpe culminado por Stavros Pilios, pero la reacción visitante fue inmediata: Kilian Mbappé empujó a la red un servicio de Dumfries para restablecer la igualdad. Cuando el duelo parecía abocado al reparto de puntos tras un remate al larguero del propio Mbappé, Valverde —recién ingresado tras superar su lesión— cazó un balón en la frontal del área y soltó un zapatazo que selló la séptima victoria consecutiva del proyecto de Mourinho en todas las competiciones.

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